Во время парада Победы, который сегодня проходил в Севастополе, головной танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей. Об этом сообщил очевидец события.

По его словам, инцидент произошел у поворота на площадь Нахимова, пишет издание "Подъем".

"Танк Т-34, возглавлявший колонну, неожиданно не смог повернуть и поехал прямо. Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение. Этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду", - рассказал очевидец.

Как позже заявили в Минобороны России, остановка танка произошла на безопасном удалении от зрителей. Произошедшее никак не повлияло на движение остальной колонны военной техники, передает "Интерфакс".

"Экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку... После завершения проезда механизированной колонны экипаж танка Т-34 продолжил движение своим ходом", - говорится в сообщении.

Отметим, что как видно на видео с другого ракурса, танк действительно находился на безопасном расстоянии от зрителей.

Ранее "Страна" писала о том, что во время трансляции Парада Победы в Москве дрон влетел в дуло танка и показал его кабину.

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