3 июля отмечают день памяти святого апостола Андрея Первозванного и именины обладателей этого имени, которых отличают храбрый и решительный характер, мужественность и самостоятельность.

Помимо именин Андрея, сегодня День ангела отмечают представители сильного пола с именем Николай, а также Глеб.

Значение имени и характера Андрея

Имя происходит от греческого слова "андрос", что переводится как "мужественный". Среди других вариантов перевода - храбрый, смелый и отважный. Это ключевые характеристики не только имени, но и характера, который приписывают Андреям. Интересно, что раньше этим именем называли выходцев из богатых и знатных семей, и только потом оно распространилось среди простолюдинов.

Обладатели имени - семейные люди, которые часто с головой погружены в работу, но вместе с этим довольны своей жизнью. Это трудоголики до мозга костей, ориентированные на успех. Они хорошо воспитаны и молоды на вид даже в глубокой старости. Андреи живут, получая от жизни удовольствие. Они больше всего ценят гармоничные отношения и крепкую дружбу.

Андреи в основном проявляют доброту и терпение по отношению к женщинам и детям. И, наоборот, с мужчинами это лидеры, надежные партнеры, прозорливые конкуренты, которых трудно обмануть или перехитрить. Это осторожные тактики и мудрые стратеги, которые обладают развитой интуицией и комфортно чувствуют себя в центре внимания. В целом, это командные игроки, созданные для сотрудничества.

Андрей романтичен, склонный к перепадам настроения, справедливый и не прощающий предательства. Это человек, который будет долго сглаживать острые углы и предотвращать конфликты, пока уважает другого.

Кем был Андрей Первозванный

День ангела Андрея 3 июля отмечают в честь перенесения мощей апостола Андрея Первозванного, одного из 12-ти учеников Христа. Святой является главным покровителем Андреев и считается первым, кто встретил и последовал за Иисусом Христом. Поэтому и был назван Первозванным. Он был последователем своего Учителя до последнего дня Его земного пути и стал свидетелем крестной смерти, Воскресения и Вознесения Спасителя.

Православные знают Андрея Первозванного как рыбака, который вместе со своим братом Петром занимался промыслом на Тивериадском озере ("море Галилейском"). Прежде, чем примкнуть ко Христу, Андрей входил в общину учеников Иоанна Крестителя.

По преданию, он проповедовал христианство в основном на Балканском полуострове и Причерноморских землях. В "Повести временных лет" также есть воспоминание об Андрее Первозванном из Херсонеса, который дошел до мест, где предстояло появится Киеву и Новгороду. Он и благословил эти места.

Андрей Первозванный был распят в греческом городе Патры на кресте в форме буквы "X", который позже именовали андреевским крестом. На месте мученической гибели остались его мощи, а уже в 357 году император Римской империи Констанций II распорядился перенести их в Константинополь. Они были положены в основание церкви Святых Апостолов.

Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских, картина живописца Николая Ломтева

Поздравления и картинки с праздником

Андрей, мы желаем тебе много преданных друзей, которые бы помогали, вдохновляли и всячески поддерживали тебя в трудные минуты.

Андрюша, желаем счастья очень много

Чтоб ты всегда уверенно по жизни шел,

Пусть на душе и сердце не будет тревоги,

Тебя пусть защищают ангелы и боги!

Андрей, с праздником! Пусть на твоей жизненной дороге не будет ухабин в виде проблем! Наслаждайся любовью близких и находи чудо в каждом дне!

С Днем именин тебя, Андрюха,

Пусть поздравляют всей движухой,

Веселее и добрее тебя парня нет,

Пусть слава о тебе гремит на целый свет!

Андрію, вітаємо тебе з Днем янгола. Бажаємо міцних сил та мудрості, наполегливості та віри в себе. Нехай тебе ніколи не полишають прагнення до перемоги. Нехай на серці не буде образ, а в житті панує любов і мужність.

Андрюша, пусть твой святой покровитель наполнит этот светлый день добром, успехом, любовью и счастьем!

Мой друг, Андрюшка, пусть твоя жизнь наполнится до самых краев счастьем, любовью близких, участием друзей и светом удачи!

Андрей, желаю быть мудрым и сильным не только в поступках, но и мыслях. Пусть твой ангел наполняет твою жизнь взаимной любовью и положительными эмоциями.

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай вищі сили допомагають впоратися з негараздами у житті! Залишайся стійкими у вірі, допомагай нужденним, вмій прощати друзям і ворогам за їх помилки, будь милосердним по відношенню до близьких!

Пусть сегодняшний праздник наполнит сердце силой духа и благородством, пусть душу озарит свет спокойной радости и счастья, который укрепит и сохранит твою веру.

Андрей, с Днем ангела. Всегда ощущай присутствие и помощь покровителя своего имени. Пусть каждый день станет поводом для радости и счастья, улыбок и вдохновения, веры и любви!