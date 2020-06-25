Сегодня, 25 июня, открыли въезд для въезжающих на неподконтрольную часть Донецкой области. Ранее для выезда из "ДНР" открыли КПВВ Еленовка и КПВВ Новотроицкое.

В "республике" сообщали, что те, кто хочет въехать со стороны Киева должны предварительно заполнить заявку с указанием уважительной причины для пересечения линии разграничения и отправить ее на специальную электронную почту или в Telegram. Мы подробно писали об этом.

Тех, кому разрешат въезд - внесут в список со стороны "ДНР". Это обещают сделать в течение 10 дней. При этом уже возникли сложности. В соцсетях пишут, что электронная почта не может принять такое количество писем в день, поэтому многие заявки просто зависли.

Всех въезжающих в "ДНР" отправят на двухнедельную обсервацию в местные лечебные учреждения.

В группе "Ситуация на блокпостах Донбасса" опубликовали очередь людей на КПВВ Новотроицкое, которые собрались для возвращения в "ДНР". "Сколько из них получили разрешение на въезд - неизвестно", - пишет автор фото.

Вскоре в паблике появилось сообщение, что движение началось в обе стороны. В "ДНР" пропускают только тех, кто есть в списках. Те, кого в списках нет, вынуждены возвращаться назад на подконтрольную Киеву территорию Украины.

Пеший проход КПВВ Новотроцкое. Люди в очереди, чтобы попасть в "ДНР". Фото: Telegram

Тем временем очевидцы сообщают, что очередь на блокпосту со стороны Донецка движется очень медленно и многие вынуждены оставаться ночевать и составлять списки очереди.

"Девчата приехали сегодня утром из Докучаевска. Их пишут номерами после 500. Сейчас там стоит человек 150-200. Сначала сказали пустят 75 человек с позавчера. Затем 80 чел вчерашних (только одна ночевка). Потом 90 - люди 60+ и с детьми. Ну и потом дальше по списку. Сколько пеших в день проходит, говорили - не запомнил. Машин вчера выпустили, как уже написал ранее - 70 штук", - указывает подписчик группы "Ситуация на блокпостах Донбасса" и также публикует фото с места событий - с КПВВ Еленовка.

Очереди на пункте пропуска Еленовке. Фото: Telegram