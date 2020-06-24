Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого в Государственное бюро расследований (ГБР) на 30 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР на своей странице в Facebook в среду, 24 июня.

"Сообщение о вызове. В соответствии со ст.133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведение одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве №62019000000000753", - говорится в сообщении.

Отметим, что в ГБР не называют дело, по которому вызван бывший президент, но ранее юрист Андрей Портнов публиковал у себя в Telegram ответ ГБР, в котором говорится что дело под таким номером (№62019000000000753) было открыто по его заявлению.

В рамках дела расследуются нарушения Порошенко закона и судебного запрета при назначении членов Высшего совета правосудия.

Дело открыто по двум статья Уголовного кодекса - 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 382 (умышленное неисполнение приговора, решения, определения, постановления суда, вступивших в законную силу).

Учитывая, что по данному делу Порошенко еще не предъявляли подозрения, то вызов его на допрос в качестве подозреваемого означает, что экс-президенту намерены вручить новую (вторую по счету) "пидозру".

Напомним, что первое подозрение Петру Порошенко было вручено по делу о незаконном назначении Семочко заместителем Службы внешней разведки Украины.