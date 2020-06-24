Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не боится заразиться коронавирусом. Также он считает, что пугает именно летальность Covid-19, преодолев которую, можно избавить общество от страха.

Об этом Шмыгаль заявил в интервью, обнародованном на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко".

"Классического страха заболеть у меня нет. Тут очень важный момент: хочется с одной стороны дать месседж обществу, что это болезнь, и каждый из нас имеет шанс ею заразиться и заболеть, очень важно вовремя среагировать и получить помощь. И тут очень важный момент – заболеть как можно позже, а именно придерживаться масочного режима, придерживаться чистоты рук, придерживаться социальной дистанции", - сказал Шмыгаль.

Одновременно с этим премьер заявил, что сейчас в мире нет лекарств и утвержденных эффективных протоколов лечения коронавируса, а у болезни достаточно высокая летальность. Именно этот факт, по его мнению, пугает общество.

"Вот это пугает. Пугает летальность этой болезни. Если преодолеть летальность и эта болезнь станет условно обычным гриппом или ангиной, которую можно пролечить таблетками и жить спокойно дальше, тогда страха ни у общества, ни у кого из нас не будет", - подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль о страхе заболеть - с 51:45

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что специально хотел заразиться коронавирусом и закрыться на Банковой. Так глава государства хотел продемонстрировать украинцам реальность угрозы.

Также мы писали, что недавно нардеп от "Слуги народа" Максим Перебийнос заразился коронавирусом.