После ослабления карантина Киев сразу же пополнил список проблемных коронавирусных регионов Украины
По состоянию на среду, 24 июня, Киев не соответствует критериям Минздрава для ослабления карантина. Уровень роста заболеваемости там превышает допустимые 10%. По этому параметру под смягчение ограничительных мер не попадают еще 7 регионов Украины.
Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная пресс-службой Минздрава.
Так, по последним данным данным, широкое распространения коронавирусной инфекции зафиксировано в 13 регионах Украины:
- Киеве
- Волынской области
- Днепропетровской области
- Донецкой области
- Закарпатской области
- Ивано-Франковской области
- Киевской области
- Луганской области
- Львовской области
- Николаевской области
- Одесской области
- Ровненской области
- Тернопольской области
- Черновицкой области
В частности, Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области превышают процент выявления (доля позитивных тестов выше 11%). В то же время Закарпатская, Ивано-Франковская, Николаевская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая, Киевская области и Киев нарушают показатель динамики (свыше 10%). В Закарпатской и Черновицкой областях загруженность больничных коек превышает 50% (58,43% и 53,64% соответственно).
Кроме того Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская и Одесская области нарушают показатель охвата тестированием, который с 22 июня был повышен вдвое - до 24 тестов на 100 тыс. населения.
Напомним, что еще вчера Киев был готов к ослаблению карантина.
Власти даже распорядились смягчить ограничения для ресторанов, кафе, бассейнов и других учреждений.