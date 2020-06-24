Посля ослабления карантина Киев пополнил список проблемных коронавирусных регионов Украины. Фото: Страна

По состоянию на среду, 24 июня, Киев не соответствует критериям Минздрава для ослабления карантина. Уровень роста заболеваемости там превышает допустимые 10%. По этому параметру под смягчение ограничительных мер не попадают еще 7 регионов Украины.

Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная пресс-службой Минздрава. 

Так, по последним данным данным, широкое распространения коронавирусной инфекции зафиксировано в 13 регионах Украины:

  • Киеве
  • Волынской области
  • Днепропетровской области
  • Донецкой области
  • Закарпатской области
  • Ивано-Франковской области
  • Киевской области
  • Луганской области
  • Львовской области
  • Николаевской области
  • Одесской области
  • Ровненской области
  • Тернопольской области
  • Черновицкой области

В частности, Волынская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области превышают процент выявления (доля позитивных тестов выше 11%). В то же время Закарпатская, Ивано-Франковская, Николаевская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая, Киевская области и Киев нарушают показатель динамики (свыше 10%). В Закарпатской и Черновицкой областях загруженность больничных коек превышает 50% (58,43% и 53,64% соответственно).

Кроме того Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская и Одесская области нарушают показатель охвата тестированием, который с 22 июня был повышен вдвое - до 24 тестов на 100 тыс. населения.

Скриншот: Минздрав

Напомним, что еще вчера Киев был готов к ослаблению карантина.

Власти даже распорядились смягчить ограничения для ресторанов, кафе, бассейнов и других учреждений.

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