В киевские больницы госпитализировали 232 пациента с подтвержденным коронавирусом.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время пресс-конференции в среду, 24 июня.

"Хочу сообщить, что в столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе 9 детей, и 33 человека с подозрением на Covid-19. 51 больной - в тяжелом состоянии. Один - подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - рассказал Кличко.

Он уточнил, что койки, выделенные для больных коронавирусом, в Александровской больнице заполнены на 57%, в больнице №4 - 33%, а в больнице №9 - 75%. В городской детской инфекционной больнице заполнены 33% коек.

Как сообщил Кличко, с диагнозом "пневмония" за прошлые сутки были госпитализированы 36 человек. Всего от воспаления легких в столичных больницах лечатся 432 человека.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве резко подскочило число новых случаев коронавируса, за сутки обнаружили почти сотню зараженных.

Кроме того, сегодня в Украине установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки - у 940 человек выявили Covid-19.