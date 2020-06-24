Украинские кинотеатры, временно приостановившие свою работу из-за карантина, могут открыться уже 2 июля. Но заработать могут только в тех городах, в которых это не запретили местные органы власти.

Об этом "Стране" сообщил совладелец сети "Планета кино" Дмитрий Деркач.

"Нам сегодня неофициально подтвердили, что кинотеатры могут работать, если местные органы власти не запретили. Поэтому, как минимум, в Киеве, Харькове и Сумах планируем открыть кинотеатры 2 июля", - сказал Дмитрий Деркач, добавив, что дата еще не окончательная, она может измениться.

Однако вероятный запуск 2 июля подтвердил также СЕО сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук, пишет "Интерфакс-Украина". По его словам, окончательного понимания, какими будут требования к кинотеатрам относительно обеспечения мер безопасности, пока нет. Один из вариантов – загрузка кинозала не более 50%, а также тщательная уборка и протирание поверхностей между сеансами.

Напомним, согласно распоряжению КГГА №58 о снятии карантинных ограничений, изданному 22 июня, в Киеве с 24-го числа могут открыться залы ресторанов, кинотеатры и развлечения в ТРЦ.

Впрочем, как уже сообщала "Страна", столичные кинотеатры не могут разобраться, можно ли им выходить из карантина, так как их собственники получают противоречивую информацию от властей.

Между тем, ранее министр культуры Ткаченко говорил, что закрытые на карантин кинотеатры Украины заработают не раньше 2 июля, но эта дата может откладываться.