Власти Львова распорядились ослабить карантинные ограничения. В частности, кафе и ресторанам разрешается принимать гостей внутри помещения.

Об этом в среду, 24 июня, написал мэр Львова Андрей Садовой по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям возобновила работу: учреждений общественного питания в помещении до 10 клиентов, спортивных и фитнес-клубов – до 10 посетителей", - сообщил городской голова.

По его словам, снятие части ограничений является вынужденным шагом по спасению малого и среднего бизнеса во Львове.

"Владельцы этих учреждений должны обеспечить системное ИФА-тестирование для своих сотрудников", - отметил Садовой и добавил, что ситуация с коронавирусом во Львове остается непростой, а адаптивный карантин продлен до 31 июля.

Напомним, за сутки вторника, 23 июня, во Львовской области было выявлено 203 случая коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в этом регионе достигло 4423.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение с Львовской областью c 26 июня.