На Западной части Украины из-за непогоды, в результате которой затопило почти 5 000 домов, отменяют внешнее независимое оценивание (ВНО).

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования, в среду, 24 июня.

"Уважаемые участники внешнего независимого оценивания, проживающих в населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей, страдающих от наводнения, мы обеспокоены разрушительными последствиями стихии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сложившейся ситуации, нельзя подвергать себя опасности. "Если Вы сомневаетесь, сможете доехать до пунктов тестирования, просим за Вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО", - добавили в сообщении.

Для консультации выпускникам посоветовали обращаться в Ивано-Франковский и Львовский региональный центр. На их сайтах будет размещено образец заявления об участии в дополнительной сессии.

"Мы надеемся, что испытания на прочность природой скоро завершатся, а Вы сможете показать свой высокий результат на ВНО и вступить в желаемые вузы", - подытожили в сообщении.

Напомним, основная сессия ВНО в Украине стартует уже завтра, 25 июня. "Страна" сообщала, как пройдет тестирование в условиях карантина.

Стоит отметить, что в Ивано-Франковской области выпало 70% месячной нормы осадков, разрушено 110 км дорог и 90 мостов. В связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье "Укрзализныця" временно отменила курсирование семи пригородных поездов на отдельных направлениях.