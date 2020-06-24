После того, как в Киеве с 24 июня почти полностью сняли карантин по коронавирусу, корреспондент "Страны" проверил, как работают торговые центры.

В столичном ТРЦ Gulliver открыли фудкорт. Там еду можно еду взять не только с собой, но и сесть за столики. Ажиотажа нет, поскольку посетителей очень мало.

Фото: Страна

Как отмечает корреспондент, фудкорт функционирует полностью. Все рестораны открыты. Но в обеденный перерыв там практически нет людей и соответственно очередей, что было нехарактерно для киевских ТРЦ до карантина.

Работает также и летняя терраса фудкорта.

Фото: Страна

Детская развлекательная зона: батуты, карусели и прочие радости - пока недоступны.

Фото: Страна

Напомним, о снятии карантина в Киеве объявили в тот день, когда в столице от коронавируса умер сотый человек. "Страна" разбиралась, что заработало в Киеве с 24 июня и что осталось под запретом.

Также мы сообщали, что Кинотеатры Киева все еще не понимают, можно ли им открываться.