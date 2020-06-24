В Херсоне бывший руководитель областного филиала Социалистической партии Кирилл Стремоусов в очередной раз напал на журналиста. В этот раз жертвой "активиста" стал сотрудник онлайн-издания "Вверх" Дмитрий Багненко.

Об этом в среду, 24 июня, написал глава Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

По словам пострадавшего журналиста, его издание отслеживало ситуацию с застройкой зеленой зоны Херсона. Несколькими днями ранее он уже вел репортаж с этого места. Однако вчера к нему подошли зачинщики конфликта.

"Ко мне подошли двое мужчин, один из которых - Кирилл Стремоусов. Начали оскорблять, провоцировать. Я хотел уйти, но он схватил меня за руку. Я стал вызывать полицию и получил удар по голове", - рассказал корреспондент "Вверх".

Багненко отметил, что после прибытия полиции на место происшествия, он подал заявление о совершении уголовного преступления по факту препятствования журналистской деятельности с применением физического насилия.

Как утверждает сам корреспондент, факты препятствования журналистской деятельности в Херсоне - не редкость, как и в целом в Украине, поскольку нарушители не несут должного наказания.

В НСЖУ отметили, что 18 января 2019 года группа нападавших, среди которых был и Стремоусов, напала на редакцию херсонской газеты "Новый день", а также стреляли по окнам ее офиса.

Специальная корреспондент "Нового дня" Елена Нечипуренко отметила, что с тех пор расследование не продвигается. Стремоусов уже свободно ходит куда ему угодно, хотя в суде ему определяли меру пресечения в виде домашнего ареста и ношение электронного браслета. После инцидента он даже сам подавал иск в прокуратуру о якобы препятствовании ему как журналисту во время события.

"Он всегда фигурирует в различных пикантных ситуациях, где нужно шумно отстаивать чьи-то бизнес-интересы. Зато, зная Дмитрия Багненко, я убеждена, что он не провоцировал бы нападение", - заявила журналистка.

В свою очередь НСЖУ осудил нападения на журналиста и призвал полицию эффективно расследовать насилие по отношению к работникам СМИ.

"То, что подозреваемый в резонансном инциденте со стрельбой по пресс-клуба теперь бросается с кулаками на журналиста - это позор! Ждем оперативную и решительную реакцию правоохранительных органов. Как минимум ждем, что подозреваемого в нападениях изолируют от херсонских журналистов", - глава организации Томиленко.

Напомним, ранее мы писали о предыдущем инциденте с участием Стремоусова.

Стоит отметить, что инцидент со стрельбой и распылением газа в редакции херсонской газеты "Новый День" осудил представитель ОБСЕ по вопросам свободы медиа Арлем Дезир.