Президент Украины Владимир Зеленский вышел к шахтерам из Львовской области, которые уже два дня стоят под зданием ОП из-за задолженностей по зарплатам.

Соответствующее видео опубликовал депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в Facebook

Выйдя к бастующим Зеленский пообещал решить вопрос с долгом перед шахтерами в 4 месяца за пару дней.

"Я вам обещаю - мы все сделаем. Дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой к своим семьям, я разберусь", - заявил Зеленский.

Вчера горняки шахты "Надежда" г. Сосновка стучали касками под Офисом президента. Протестующие заявили, что 800 сотрудникам не выплатили в общей сумме 58 млн гривен. По их словам, они не вернутся домой, пока не услышат конкретики в решении этого вопроса.

Напомним, 13 июня шахтеры из Антрацита вышли на протест стучать касками в День России.

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