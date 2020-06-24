Наводнение в Ивано-Франковской области продолжает терроризировать местных жителей. Сегодня в городе Галич из-за паводков затопило местную больницу, в которой лежали пациенты с Covid-19.

Об этом в среду, 24 июня, написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Facebook.

"Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом", - заявил глава правительства.

По его словам, после инспекции горного района состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где власти примут меры касательно ликвидации последствий непогоды.

Напомним, что в трех районах Ивано-Франковской области выпало около 70% месячной нормы осадков. Непогода разрушила дамбы, мосты, переходы, в 34 населенных пунктах нарушено транспортное сообщение. Кроме того, река Днестр разлилась почти на 7 метров - впервые за 12 лет.

Ранее мы писали, что к утру 24 июня на территории 15 районов Ивано-Франковской области подтоплено 4 596 жилых домов.