В среду, 24 июня, одновременно с Москвой "ДНР" и "ЛНР" провели свои парады, посвященные 75-летию победы.

В "ДНР" Парад победы прошел в Донецке по центральной улице Артема, мимо площади Ленина. "Донецкое агентство новостей" пишет, что в нем приняли участие 2,5 тысячи человек, механизированная колонна включила 110 единиц военной техники, в том числе БТР и танки. Отметим, что начался парад в 09:00 - на час раньше событий в столице РФ.

Ведущий во время мероприятия рассказывал, что именно эта техника "побеждала в боях с украинской армией". Во главе колонны был советский танк Т-34, который ранее находился на территории мемориального комплекса "Саур-Могила". "Генералы ДНР" принимали парад на переделанных в кабриолет автомобилях "Волга" 21-й модели.

Кроме того, по данным донецких СМИ, впервые в параде принимали участие "пусковые установки с трофейными беспилотниками, перехваченными у ВСУ".

Парад победы в Донецке 24 июня. Фото: "Донецкое агентство новостей"

В "ЛНР" парад стартовал на Театральной площади Луганска вообще в одно время с Москвой - в 10:00.

Колонна, которая прошла по улице Коцюбинского, включала, по данным местных СМИ, более двух тысяч человек и более 100 единиц военной техники, 16 из них - времен Второй мировой войны.

Парад военной техники возглавила колонна из трех танков Т-34 в сопровождении военных мотоциклов времен Второй мировой войны. Также в колонне прошли танки Т-64, Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80. Кроме того, по данным луганских СМИ, в этом году были представлены разведывательные беспилотники "ЛНР".

Сегодня в Луганске после парада, несмотря на эпидемию коронавируса, запланированы народные гуляния в аэропорту.

Парад победы в Луганске 24 июня. Фото: "Донецкое агентство новостей"

Судя по видео, опубликованному в YouTube, посмотреть на парад в Луганске собралось немало людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лукашенко не захотел становиться рядом с Путиным на возложении цветов во время парада Победы в Москве.

Также мы сообщали, что во время трансляции Парада Победы в Москве дрон влетел в дуло танка и показал его кабину.