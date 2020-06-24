Бывшая экс-нардеп от партии "Батькивщины" Ольга Белькова, которая сложила свои депутатские полномочия 18 июня, перешла на руководящую работу в ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ). Здесь она заняла кресло руководителя направления по международной деятельности и работе с государственными органами.

Об этом идет речь в официальном заявлении пресс-службы компании.

"Основной задачей госпожи Бельковой на этой должности будет продвижение и защита интересов ОГТСУ на международной арене, в первую очередь по вопросам реализации проектов "Северный поток - 2" и других обходных газопроводов. Так же ее приоритетной задачей станет завершение процесса полной интеграции Украины в европейский газовый рынок", - говорится в преамбуле официального сообщения.

"Я невероятно рад, что Ольга Белькова приняла наше предложение. "Оператор ГТС" - новая компания, которая только в январе этого года отделилась от группы "Нафтогаз". Раньше у нас не было своей отдельной международной функции, поскольку за подобные вопросы отвечал главный офис "Нафтогаза". Поэтому сейчас мы активно формируем соответствующую команду, которая сможет успешно представлять "Оператора ГТС" на международной арене.

Считаю, что Ольга Валентиновна значительно усилит управленческую команду ОГТСУ. Фактически, это одна из лучших кандидатур на такую ​​позицию, поскольку она хорошо знакома с проблематикой газовой отрасли, принимала непосредственное участие во внедрении европейского энергетического законодательства в Украине, имеет широкие деловые связи и хорошую репутацию в европейских политических кругах и международных организациях", - так прокомментировал назначение генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

"Мое решение сложить полномочия народного депутата и перейти в государственную стратегическую компанию является попыткой защитить крупные украинские интересы. Так, с одной стороны, это амбициозный вызов, но с другой, и для меня это самое главное - это возможность реализовать в энергетическом секторе те изменения и реформы, которые были наработаны мной и коллегами в парламенте за предыдущие 5 лет. Украинская ГТС должна быть востребованной и неотъемлемой частью европейской газотранспортной сети, Украина должна запустить полноценный рынок газа и интегрировать его в европейский. Я приложу весь свой опыт и максимум усилий, чтобы мы этого достигли", - отметила Ольга Белькова.

Заметим, что ООО "Оператор ГТС Украины" осуществляет транзит природного газа из РФ в страны Европейского Союза, транспортирует его по магистральным газопроводам для потребителей всех регионов Украины, а также обеспечивает участникам рынка доступ к украинским газохранилищам. Компания является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в стране - приносит государству около 2% ВВП и обеспечивает работой более 11 000 высококвалифицированных специалистов.

Ранее "Страна" сообщала, что ГТС Украины готова к остановке транзита российского газа.