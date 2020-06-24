Украинцам разрешили выезжать за границу на собственных авто. Перечень документов
С ослаблением карантина граждане Украины смогут путешествовать в другие страны на собственных автомобилях. В связи с этим, в Министерстве внутренних дел опубликовали перечень документов, необходимых для пересечения границы на машине.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины на своей странице в Facebook,
"Ослабление карантина открывает возможность для украинцев путешествовать на собственном авто за границей", - говорится в сообщении министерства.
Необходимые документы для выезда за границу на собственном транспорте для стран, которые признают международное удостоверение водителя:
- Национальное удостоверение водителя.
- Международное удостоверение.
- Свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Опознавательный знак Украины на транспортном средстве.
- Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
- Номерной знак на ТС.
Инфографика: Главный сервисный центр МВД
Напомним, с 16 мая 2020 года возобновлен пропуск через пеший переход пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей во Львовской области. Также с 1 июня 2020 в Закарпатской области работает пешеходный пункт пропуска "Малые Селменцы", что на границе со Словацкой Республикой.
Также "Страна" сообщала, что с 15 июня в Украине разрешили въезжать иностранцам, которые не являются гражданами стран со значительным распространением Covid-19.