С ослаблением карантина граждане Украины смогут путешествовать в другие страны на собственных автомобилях. В связи с этим, в Министерстве внутренних дел опубликовали перечень документов, необходимых для пересечения границы на машине.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины на своей странице в Facebook,

"Ослабление карантина открывает возможность для украинцев путешествовать на собственном авто за границей", - говорится в сообщении министерства.

Необходимые документы для выезда за границу на собственном транспорте для стран, которые признают международное удостоверение водителя:

Национальное удостоверение водителя. Международное удостоверение. Свидетельство о регистрации транспортного средства. Опознавательный знак Украины на транспортном средстве. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Номерной знак на ТС.

Инфографика: Главный сервисный центр МВД

Напомним, с 16 мая 2020 года возобновлен пропуск через пеший переход пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей во Львовской области. Также с 1 июня 2020 в Закарпатской области работает пешеходный пункт пропуска "Малые Селменцы", что на границе со Словацкой Республикой.

Также "Страна" сообщала, что с 15 июня в Украине разрешили въезжать иностранцам, которые не являются гражданами стран со значительным распространением Covid-19.