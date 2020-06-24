Украинцы смогут поехать в другую страну на своей машине. Фото: "Страна"

С ослаблением карантина граждане Украины смогут путешествовать в другие страны на собственных автомобилях. В  связи с этим, в Министерстве внутренних дел опубликовали перечень документов, необходимых для пересечения границы на машине.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины на своей странице в Facebook,

"Ослабление карантина открывает возможность для украинцев путешествовать на собственном авто за границей", - говорится в сообщении министерства.

Необходимые документы для выезда за границу на собственном транспорте для стран, которые признают международное удостоверение водителя:

  1. Национальное удостоверение водителя.
  2. Международное удостоверение.
  3. Свидетельство о регистрации транспортного средства.
  4. Опознавательный знак Украины на транспортном средстве.
  5. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
  6. Номерной знак на ТС.

Инфографика: Главный сервисный центр МВД

Инфографика: Главный сервисный центр МВД

Напомним, с 16 мая 2020 года возобновлен пропуск через пеший переход пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей во Львовской области. Также с 1 июня 2020 в Закарпатской области работает пешеходный пункт пропуска "Малые Селменцы", что на границе со Словацкой Республикой.

Также "Страна" сообщала, что с 15 июня в Украине разрешили въезжать иностранцам, которые не являются гражданами стран со значительным распространением Covid-19.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.