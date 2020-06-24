Каждый пятый выпускник в Киеве не зарегистрирован на Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2020 году. Всего сдавать тесты этим летом в столице будут 31 000 человек.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 24 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"В четверг, 25 июня, стартует сессия ВНО. Столичные власти приняли решение о необязательном прохождения ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины. И, судя по нынешней эпидемиологической ситуации, оно является взвешенным и правильным. Такое решение приняли и на государственном уровне тоже. Хочу сообщить, что каждый пятый выпускник - школ, колледжей, профессионально-технических училищ Киева - в этом году не будет сдавать ВНО", - сказал Виталий Кличко.

По его словам, на ВНО в Киеве не зарегистрировались почти 4 000 выпускников. Всего на внешнее независимое оценивание в столице зарегистрировались 31 000 человек.

"22 000 из них - выпускники этого года. Все остальные - закончили учебные заведения в прошлые годы", - сказал Виталий Кличко.

По словам мэра, город решил задействовать как можно больше помещений учебных заведений для безопасности тех, кто будет сдавать ВНО, и педагогов.

"Всего подготовили 7 000 аудиторий в более 150 заведений. К проведению ВНО город приобщил почти 7 000 педагогов. Во всех пунктах тестирования в столице заблаговременно осуществят дезинфекцию. Также они снабжены антисептиками. А каждый участник получит защитную маску", - сообщил Кличко.

Напомним, в Киеве резко подскочило число новых случаев коронавируса, за сутки обнаружили почти сотню зараженных.

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