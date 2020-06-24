Столичные кинотеатры не могут разобраться, можно ли им выходить из карантина, так как их собственники получают противоречивую информацию от властей. Об этом "Стране" сообщили сразу несколько владельцев кинотеатров в Киеве.

Так, по словам одного из них, во вторник, 23 июня, на сайте КГГА появился документ под номером 58, который позволял кинотеатрам открываться с 22 июня, то есть задним числом. "В то же время на сайте КГГА размещено постановление №886, которое продлевает карантин", - уточняет владелец одной из сети кинотеатров.

Ситуация такова, что бизнес не знает, каким из документов им руководствоваться.

"Постановления, на которое мы сейчас могли бы опираться с точки зрения юридической силы, нет. А документы и заявления властей противоречат сами себе", - недоумевает Роман Романчук, СЕО "Мультиплекс-Холдинг".

При этом, по его словам, есть устные комментарии от чиновников КГГА и центральных властей, что даже в первоначально заявленную дату, 2 июля, кинотеатры открыть не смогут из-за роста статистики заболеваемости.

"Сейчас мы не понимаем, что делать. Все, что нам остается, - ждать. Ждать четких нормативно-правовых актов от властей. Но долго ждать мы не можем. Нас уже "атакуют" ТРЦ, спрашивая, почему мы не открываемся, ссылаясь на постановление КГГА от вчерашнего дня", - возмущен Романчук.

По его мнению, ситуация патовая.

"Усугубляется она тем, что хотя постановление КГГА датировано 23 июня, в нем сказано, что открываться мы должны 22 июня. Но мы не можем открыться "на вчера". Хотя формально разрешение от мэрии есть. А это значит, что аренду нам начнут начислять в полном объеме с 22 апреля, работаем мы или нет", - рассуждает Роман Романчук.

Владельцы кинотеатров утверждают что новое постановление КГГА стало для них полной неожиданностью. Ведь до этого ориентировочной датой открытия кинотеатров чиновники из Офиса президента и Кабмина называли 2 июля, причем их готовили к тому, что запуск будет откладываться. А буквально в прошлую субботу называли уже другую дату - 31 июля. На этот промежуток времени бизнесмены и ориентировались.

Бизнесмены утверждают, что кинотеатры нельзя открыть с сегодня на сегодня - это сложный процесс, требующий подготовки.

"А вчера появился этот документ от КГГА - как снег на голову. Пока что мы в недоумении, ждем уточнений от властей. А если они в ближайшее время ничего не уточнят, то де-юре мы можем уже открывать кинотеатры", - говорит "Стране" Роман Романчук.

Кинотеатры сети "Планета кино" готовятся к открытию 2 июля. Об этом "Стране" сообщил совладелец сети Дмитрий Деркач.

"Нам сегодня неофициально подтвердили, что кинотеатры могут работать, если местные органы власти не запретили. Поэтому, как минимум, в Киеве, Харькове и Сумах планируем открыть кинотеатры 2 июля", - сообщил в комментарии "Стране" совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач. Но уточнил, что дата еще не окончательная, и ситуация может измениться.

По информации "Страны", сегодня состоится встреча прдставителей госоргагов с собственниками кинотеатров, на которой ситуация может проясниться.

Ранее "Страна" писала о том, что министр культуры Ткаченко заявил, что закрытые на карантин кинотеатры Украины заработают не раньше 2 июля.

Также мы сообщали, что суд передал кинотеатр "Киев" в аренду столичной компании "Синема-Центр".