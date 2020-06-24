"Документ от КГГА - как снег на голову." Кинотеатры Киева все еще не понимают, можно ли им открываться
Столичные кинотеатры не могут разобраться, можно ли им выходить из карантина, так как их собственники получают противоречивую информацию от властей. Об этом "Стране" сообщили сразу несколько владельцев кинотеатров в Киеве.
Так, по словам одного из них, во вторник, 23 июня, на сайте КГГА появился документ под номером 58, который позволял кинотеатрам открываться с 22 июня, то есть задним числом. "В то же время на сайте КГГА размещено постановление №886, которое продлевает карантин", - уточняет владелец одной из сети кинотеатров.
Ситуация такова, что бизнес не знает, каким из документов им руководствоваться.
"Постановления, на которое мы сейчас могли бы опираться с точки зрения юридической силы, нет. А документы и заявления властей противоречат сами себе", - недоумевает Роман Романчук, СЕО "Мультиплекс-Холдинг".
При этом, по его словам, есть устные комментарии от чиновников КГГА и центральных властей, что даже в первоначально заявленную дату, 2 июля, кинотеатры открыть не смогут из-за роста статистики заболеваемости.
"Сейчас мы не понимаем, что делать. Все, что нам остается, - ждать. Ждать четких нормативно-правовых актов от властей. Но долго ждать мы не можем. Нас уже "атакуют" ТРЦ, спрашивая, почему мы не открываемся, ссылаясь на постановление КГГА от вчерашнего дня", - возмущен Романчук.
По его мнению, ситуация патовая.
"Усугубляется она тем, что хотя постановление КГГА датировано 23 июня, в нем сказано, что открываться мы должны 22 июня. Но мы не можем открыться "на вчера". Хотя формально разрешение от мэрии есть. А это значит, что аренду нам начнут начислять в полном объеме с 22 апреля, работаем мы или нет", - рассуждает Роман Романчук.
Владельцы кинотеатров утверждают что новое постановление КГГА стало для них полной неожиданностью. Ведь до этого ориентировочной датой открытия кинотеатров чиновники из Офиса президента и Кабмина называли 2 июля, причем их готовили к тому, что запуск будет откладываться. А буквально в прошлую субботу называли уже другую дату - 31 июля. На этот промежуток времени бизнесмены и ориентировались.
Бизнесмены утверждают, что кинотеатры нельзя открыть с сегодня на сегодня - это сложный процесс, требующий подготовки.
"А вчера появился этот документ от КГГА - как снег на голову. Пока что мы в недоумении, ждем уточнений от властей. А если они в ближайшее время ничего не уточнят, то де-юре мы можем уже открывать кинотеатры", - говорит "Стране" Роман Романчук.
Кинотеатры сети "Планета кино" готовятся к открытию 2 июля. Об этом "Стране" сообщил совладелец сети Дмитрий Деркач.
"Нам сегодня неофициально подтвердили, что кинотеатры могут работать, если местные органы власти не запретили. Поэтому, как минимум, в Киеве, Харькове и Сумах планируем открыть кинотеатры 2 июля", - сообщил в комментарии "Стране" совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач. Но уточнил, что дата еще не окончательная, и ситуация может измениться.
По информации "Страны", сегодня состоится встреча прдставителей госоргагов с собственниками кинотеатров, на которой ситуация может проясниться.
Ранее "Страна" писала о том, что министр культуры Ткаченко заявил, что закрытые на карантин кинотеатры Украины заработают не раньше 2 июля.
Также мы сообщали, что суд передал кинотеатр "Киев" в аренду столичной компании "Синема-Центр".