Все семьи, пострадавшие в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве, получат по 50 тысяч гривен компенсации. Те, кто потерял в результате трагедии близких, получат по 100 тысяч гривен за каждого погибшего.

Соответствующее распоряжение уже подписал мэр Киева Виталий Кличко, об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга 24 июня. Видео обнародовано в Facebook.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении средств и предоставлении материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв. Все пострадавшие семьи получат по 50 тыс. грн. Тем, кто получил тяжелые травмы выделят по 80 тыс. грн, жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тыс. грн, те, у кого легкие травмы получат по 60 тысяч, люди, которые потеряли близких получат по 100 тыс. грн за каждого погибшего", - сказал Кличко.

По словам мэра, он уже подписал соответствующее распоряжение и в ближайшее время люди получат деньги. Что касается помощи по приобретению нового жилья для тех, кто потерял квартиру, Кличко напомнил, что предлагает правительству выделить средства напополам.

"Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн. грн для решения жилищной проблемы людей из дома, в котором произошел взрыв. Речь идет или о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья, или о приобретении и передаче квартир", - сказал Кличко.

Напомним, утром 21 июня на ул.Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

В полиции уже определились с основной версией взрыва. Еще продолжаются экспертизы, но предварительно причиной ЧП стал газ. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки там не было.

Также мы писали, что в результате взрыва в доме на Позняках погибли пять человек.