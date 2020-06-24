Премьер-министр Денис Шмыгаль, во время сегодняшнего визита в Ивано-Франковскую область, заявил, что потоп на Западе Украины превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.

Об этом сообщает правительственный портал, в среду, 24 июня.

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения", - сказал Шмыгаль.

Премьер заявил, что в городе Галич затоплена районная больница. На данный момент там проводится эвакуация больных, но есть определенные сложности из-за того, что в медучреждении есть заболевшие на коронавирус.

По словам Шмыгаля, в первую очередь сейчас надо спасать жизнь и здоровье людей, "сейчас главный приоритет - это эвакуация в больницы граждан, оказавшихся на затопленных территориях".

Отметим, летом 2008 года паводок на Закарпатье наделал убытков на 3-4 млрд гривен. Было подтоплено 40 601 жилой дом и 33 882 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 360 автомобильных и 561 пешеходный мост, размыто 680,61 км автомобильных дорог.

Фото: Правительственный портал

Как сообщала "Страна", в первые дни паводка в Ивано-Франковской области погибли уже трое местных жителей. Вместе с восстановлением инфраструктуры, выделения продуктов и медицинской помощи, а также средств на эвакуацию местных жителей, ущерб от стихии уже оценивается в 400 млн. гривен.

Кроме того, в Ивано-Франковской области затопило почти 5 000 домов, в отдельные села еду доставляют на вертолетах. Также поврежденными оказались 130 мостов, разрушено 1 850 метров берегоукреплений. Отселить пришлось 285 человек.