Только за последнюю неделю в Днепре спасателям пришлось трижды помогать мужчинам снять с пальца обручальное кольцо, потому что самостоятельно освободиться от символа семейного счастья у тех не получалось.

Чтобы помочь пострадавшим спасателям доводилось проявлять изобретательность и при этом действовать осторожно. Например, 19-летнему парню кольцо на пальце распиливали ножовкой. Другому страдальцу обручалку раскусили специальными ножницами, а третьему - и вовсе пилили болгаркой. Это происходило в приемном покое больницы, куда мужчина обратился ночью. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожье коммунальщики сняли с пениса мужчины гайку, накрученную ревнивой женой.

Также мы сообщали, что у прикованной к постели пациентки в столичной больнице сняли с руки золотые кольца.