В Желтых Водах (Днепропетровская область) от взрыва гранаты Ф-1 погиб 25-летний мужчина. Инцидент произошел в ночь на среду, 24 июня, на улице 8 марта. По предварительным данным, молодой человек баловался боеприпасом, который взорвался прямо у него в руках. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

В результате взрыва местный житель получил множественные ранения ног и живота, с которыми был доставлен в реанимационное отделение больницы. Однако врачам не удалось спасти пострадавшего, его раны оказались смертельными.

Сотрудники взрывотехнической службы изъяли с места происшествия кольцо с чекой и магнитный сбор металлических обломков, предварительно от гранаты Ф-1, а также другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). В рамках расследования полиция установит все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

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