Во время трансляции парада в Москве в честь 75-летия победы режиссеры использовали спецэффекты: камера на дроне залетала прямо в пушку танка, чтобы продемонстрировать зрителям, что происходит внутри кабины.

Так, сначала зрителям демонстрировали общий план: по Красной площади проходила колонна танков Т-72Б3. После этого режиссеры применили монтаж эффекта съемки одним планом: камера "влетела" в дуло боевой машины, после чего начался показ кабины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, которого не было на Параде победы в Москве, заявлял, что не поехал бы туда, даже если бы его туда позвали.

Также "Страна" подробно описывала, как 24 июня проходил Парад в Москве в честь 75-летия Победы.