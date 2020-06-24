Политтехнологи партии "Слуга народа" подготовили "темники", которые призваны объяснить депутатам как нужно реагировать на сексистский скандал при участии руководства "слуг" Александра Корниенко и Давида Арахамии. Напомним, скандал случился после того, как "Страна" опубликовала видео с презентации в Николаеве, где они обсуждали внешность своей коллеги, нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Внутренний документ политической силы "Слуга народа" опубликовал телеграм-канал "Темники Банковой".

Так, "темник", или как его называют в партии "месседж-бокс", начинается с краткого пересказа вчерашнего скандала со ссылкой на материал наших журналистов от 23 июня. Негативным фактором от этого в партии считают упоминание в беседе Корниенко и Арахамии президента Зеленского, "как потенциального соучастника" сексистских дискуссий.

Также для "слуг" расписали следующие задачи, которые им необходимо решить во время публичной реакции на инцидент:

Не допустить втягивания в скандал президента Украины В. Зеленского и главы Офиса Президента А. Ермака

Нивелировать информационный повод, деактивировать информационную бомбу на стадии "взлета"

Указать на заказную природу появления данного скандала

При этом общей рекомендацией для всех "слуг народа", которых партия назначила спикерами является полное игнорирование скандала. В документе утверждается, что этот инцидент является "темой одного вечера". Однако если игнорировать скандал не получается, "слугам" советуют вообще не упоминать имени одного из его участников, главы партии Корниенко. Весь акцент спикеры обязаны, согласно документу, сместить на главу фракции Арахамию (хотя, к слову, об Аллахвердиевой говорил, в основном, Корниенко, а не Арахамия).

Самая интересная часть этого документа - ключевые тезисы, которые представители "Слуги народа" обязаны вбивать в голову своему электорату с экранов телевизоров, через материалы в СМИ и посты в социальных сетях.

Первый тезис: "Опубликованное видео имеет признаки монтажа, а фразы были вырваны из контекста и не касались обсуждения И. Аллахвердиевой".

Примечательно, что технологи партии советуют игнорировать тот факт, что прямая трансляция, отрывок которой публиковала "Страна", не может иметь признаки монтажа. В момент, когда пресс-конференция Корниенко и Арахамии в Николаеве еще не началась, камера местного издания "НикВести" записала их откровенный разговор об Аллавердиевой, чья фамилия отчетливо произносится главой партии.

Второй тезис: "Целью вброса данной "сенсации" являлась попытка дестабилизировать команду президента и ее лидеров, создать внутренний конфликт внутри политической силы... Стояли ли за этим местные николаевские кланы или более крупные силы - открытый вопрос".

Можно сказать, что это ожидаемая реакция от "слуг" на многие скандалы, происходящие в партии. Тем более, что в последнее время партия "Слуга народа" не может похвастаться монолитностью и раскол в ней уже фактически существует.

Третий тезис: "Слуга народа" это народная партия, являющаяся срезом и зеркалом нашего общества... "мужские разговоры" это лучше, чем системная коррупция и популизм под прикрытием бравых лозунгов и красивых ораторских речей, как это было во времена П.О. Порошенко".

В целом, в "Слуге народа" не оценивают этот скандал, как разрушительный для репутации политической силы. По мнению технологов партии, после сексистского сканадала произойдет "эффект айкидо" и "слуги" обретут образ еще более приближенных к народу деятелей, а участники инцидента даже заработают дополнительные "политические баллы".

Так ли это на самом деле - увидим по ближайшим социологическим замерам. Пока что рейтинг партии президента с каждым подобным скандалом весьма быстро падает.

Напомним, что подробности скандала при участии Корниенко и Арахамии мы публиковали в отдельном материале.