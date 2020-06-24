В среду, 24 июня, на Красной площади в Москве прошел парад Победы, который в этом году перенесли с 9 мая из-за пандемии коронавируса. На него приехал, как и обещал, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Стоит отметить, что у Кремля в последнее время напряженные отношения с лидером Беларуси. В связи с этим Лукашенко не стал становиться рядом с Путиным на возложении цветов.

Лидеры стран шли в московсуий Александровский сад на возложение цветов, после чего выстраивались в ряд. По правую руку от Путина оставалось одно свободное место, но Лукашенко подвинулся, чтобы не стать рядом главой Российской Федерации.

Напомним, в России сегодня прошел Парад Победы. "Страна" вела онлайн-трансляцию происходящего.