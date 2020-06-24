В Киеве резко подскочило число новых случаев коронавируса, за минувшие сутки их выявили 99. Среди заболевших - пятеро медиков.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 24 июня сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, по его данным, в Киеве уже 4 528 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из них 101 оказался летальным. За сутки выздоровело 25 человек, всего 1 440 жителей Киева преодолели коронавирус.

По информации Виталия Кличко за минувшие сутки заразились:

60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет,

31 мужчина в возрасте от 19 до 74 лет,

3 девочки от 1 года до 14 лет,

5 мальчиков от 1 года до 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 14 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 21 и в Оболонском - 18 случаев.

По информации Кличко, в столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе - 9 детей, а также 33 человека с подозрением на Covid-19. 51 больной - в тяжелом состоянии. Один - подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отметим, что число новых случаев коронавируса в Киеве резко подскочило. Еще 22-го числа сообщалось о 22 новых пациентах, 23-го - о 61, а 24 июня стало известно о 99 выявленных случаях коронавируса. Больше новых случаев в Киеве было зафиксировано с начала пандемии лишь однажды - 16 мая, когда заразились сразу 153 человека (когда была обнаружена вспышка в интернате для девочек - Ред.).

Напомним, сегодня в Украине установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки - у 940 человек выявили Covid-19.

Также мы писали, что в Киеве с 24 июня заработали залы ресторанов, кинотеатры и развлечения в ТРЦ.