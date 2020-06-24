Впервые с начала карантина Укрзализныця пустит поезда во Львовскую область. Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение с Львовской областью c 26 июня.

Об этом в среду, 24 июня, написал исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик в своем Facebook.

"Наконец добавляем в список поездов львовское направление. С 26 июня возобновляем рейсы Интерсити+ и ночные поездов во Львов", - сказал руководитель "Укрзализныци".

Так, с 26 июня перевозчик пускает четыре поезда:

  • №743/744 Дарница, Киев - Львов (Интерсити+)
  • №715/716 Киев - Львов (Интерсити+)
  • №91/92 Киев - Львов
  • №12/11 Львов - Одесса

Также с 25 июня на территории Львовской области возобновляется пригородное сообщение.

При этом, по словам Юрика, из-за наводнения на Прикарпатье "Укрзализныця" сегодня прекращает курсирование четырех пригородных поездов и еще трех 25 июня.

Скриншот: Иван Юрик в Фейсбук

Напомним, что по состоянию на среду, 24 июня, во Львовской области выявлено 4423 случая коронавируса (203 новых случая за сутки). На данный момент этот регион занимает третье место в Украине по числу заболевших Covid-19 с начала эпидемии.

Ранее мы писали, что 15 июня "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего сообщения – Запорожье-Ужгород, Харьков-Ивано-Франковск, Харьков-Ужгород и Киев-Херсон.

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