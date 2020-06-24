"Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение с Львовской областью c 26 июня.

Об этом в среду, 24 июня, написал исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик в своем Facebook.

"Наконец добавляем в список поездов львовское направление. С 26 июня возобновляем рейсы Интерсити+ и ночные поездов во Львов", - сказал руководитель "Укрзализныци".

Так, с 26 июня перевозчик пускает четыре поезда:

№743/744 Дарница, Киев - Львов (Интерсити+)

№715/716 Киев - Львов (Интерсити+)

№91/92 Киев - Львов

№12/11 Львов - Одесса

Также с 25 июня на территории Львовской области возобновляется пригородное сообщение.

При этом, по словам Юрика, из-за наводнения на Прикарпатье "Укрзализныця" сегодня прекращает курсирование четырех пригородных поездов и еще трех 25 июня.

Напомним, что по состоянию на среду, 24 июня, во Львовской области выявлено 4423 случая коронавируса (203 новых случая за сутки). На данный момент этот регион занимает третье место в Украине по числу заболевших Covid-19 с начала эпидемии.

Ранее мы писали, что 15 июня "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего сообщения – Запорожье-Ужгород, Харьков-Ивано-Франковск, Харьков-Ужгород и Киев-Херсон.