Евросоюз планирует открыть свои внешние границы с 1 июля только для граждан тех стран, где зафиксировано менее 20 заражений на 100 000 населения за последние 14 дней.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на проект решения Еврокомиссии, который оказался в распоряжении издания.

Проект, в котором содержится перечень стран, из которых въезд в ЕС после открытия границ 1 июля будет запрещен, The New York Times получил от источника, который был причастным к его составлению. Его подлинность подтвердили трое других источников.

Перечень составляли на основании показателя количества новых случаев COVID-19, обнаруженных в странах за последние 14 дней, на 100 000 населения. Так, в США этот показатель пока составляет 107, что намного больше, чем в среднем по ЕС — до 20. Также The New York Times отмечает, что перечень учитывает ряд других эпидемиологических критериев.

Отметим, что в связи с последним увеличением числа новых заражений коронавирусом Украина не попадает в показатели, которые может установить Еврокомиссия.

По данным Минздрава на среду, 24 июня, за последние 14 дней в Украине выявили 10 723 новых больных. По оценке Госкомстата, в Украине 41 800 000 населения. При несложном подсчете показатель инцидентности Украины за 14 дней составляет 25,65 случая на 100 000. Таким образом, он значительно превышает критерии, которые планируют установить в ЕС. Кроме того, заболеваемость в Украине пока увеличивается.

Напомним, по состоянию на утро среды, 24 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 39 014 человек. Вчера, 23 июня, в стране было зафиксировано 38 074 заболевших. Таким образом, прирост за сутки составил 940 человек и это новый антирекорд.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав открывает в Украине коронавирусные больницы второй волны.

Также мы сообщали, что Ляшко заверяет о готовности школ к проведению ВНО в условиях эпидемии коронавируса.