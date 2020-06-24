После того, как вчера, 23 июня, президент Украины Владимир Зеленский назвал "засранцами" водителей тяжелых фур, а также пообещал наказать виновных в нарушениях весовых норм на дорогах, в дело вступил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он заявил, что уже в самое ближайшее время на дорогах Украины будут функционировать 40 стационарных весовых комплексов для защиты дорог от разрушения.

На этих комплексах будут работать инспектора "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией, а также под контролем СБ Украины. Об этом Владислав Криклий заявил в ходе инспекции одного из таких комплексов на участке автодороги М-06 "Киев - Чоп" возле Большой кольцевой дороги вокруг Киева, как передает пресс-служба ведомства.

"Защищать дороги не менее важно, чем их строить. Мы планируем эффективно выявлять и контролировать факты нарушения габаритно-весовых параметров через исключение человеческого фактора из непосредственного процесса взвешивания. Наша цель - осуществлять этот контроль круглосуточно. 5 комплексов габаритно-весового контроля уже работают на дорогах вокруг Киева в круглосуточном режиме. Аналогичная работа ведется в Одессе, Умани, Николаеве и других городах. В ближайшее время 40 стационарных комплексов будут работать на дорогах Украины", - заявил министр.

По его словам, на рассмотрение правительства также будут внесены предложения, предусматривающие привлечение к работе инспекторов "Укртрансбезопасности" и представителей местных органов власти.

"Таким образом мы присоединим к этому процессу местные органы власти, потому что они тоже заинтересованы защищать свои дороги", - пояснил Владислав Криклий.

Участие в инспекции также приняли председатель "Укртрансбезопасности" Александр Погорелый и представители Нацполиции.

Напомним, что всего до конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ( "Взвешивание в движении") для обеспечения защиты дорог от разрушения. На их базе также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.

Ранее "Страна" сообщала, что в службе автодорог назвали перегруженную фуру причиной обрушения моста под Днепром.