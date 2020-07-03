Гармоничные черты лица - залог уверенности в себе. К сожалению, не каждый человек доволен своим отражением в зеркале. Стремление к совершенству вывело ринопластику – хирургическую пластику носа в топ самых популярных пластических операций. Несмотря на высокую востребованность, она до сих пор овеяна мифами, которые останавливают будущих пациентов в шаге от мечты. Мы рекомендуем доверять не подружкам, а профессионалам!

Пластический хирург Светлана Работенко рассказала об особенностях проведения ринопластики, а также развеяла главные мифы об операции.

Миф 1: Ринопластика – это больно

Коррекция формы носа, безусловно, сложное хирургическое вмешательство, требующее от пластического хирурга высокой квалификации. Оно проводится под общим наркозом, поэтому пациент ничего не чувствует. Многие боятся, что после операции будут болевые ощущения. Но современные технологии сводят их к минимуму, а также сокращают период восстановления. Например, во время закрытой ринопластики нет внешних разрезов на коже, а хирург работает микропилами. В своей практике я использую швейцарские микропилы Bien Air - золотой стандарт хирургии носа. Они позволяют сделать ровный, точный распил с точностью до миллиметра. О применении швейцарских микропил в эстетической ринопластике более подробно можно узнать в видео.

После операции пациент может испытывать дискомфорт. Все неприятные чувства легко купируются обезболивающими препаратами.

Миф 2: Можно сделать любой нос

Грамотный пластический хирург не сделает пациенту нос "по заказу", допустим, как у кого-то из звезд. Важно понимать, каждый человек обладает уникальными чертами лица. Если они отличаются от "звездных", то результат будет далек от гармонии. На консультации специалист обратит внимание человека на особенности строения его лица и даст рекомендации относительно формы носы.

Миф 3: Непредсказуемый результат

Одно из частых заблуждений. Инновационные технологии позволяют на все 100% спрогнозировать результат ринопластики. Как? На очной консультации мы делаем 3D моделирование - создаем трехмерную картинку будущего результата ринопластики. Пациент может увидеть и оценить свой новый нос с разных ракурсов еще до проведения хирургического вмешательства. Как проходит 3D моделирование результата пластики носа вы можете читать здесь.

Миф 4: Длительная реабилитация

Действительно, раньше период восстановления был длительным. Сегодня реабилитация проходит легче и позволяет человеку не выпадать надолго из социальной жизни. Пластические хирурги выполняют сохраняющую коррекцию носа. Это значит, что не нарушаются сосуды, хрящи и кости, сохраняются связки и мышцы. У пациентов менее выражен послеоперационный отек, который проходит быстрее.

Миф 5: "Новый" нос сразу заметят все

Совершенно нет! Моя задача, как пластического хирурга, сохранить естественность и индивидуальность пациента. Чаще всего окружающие не видят изменений, пока сами пациенты не акцентируют на них внимание. Окружающее больше замечают уверенность и гармонию человека после операции.