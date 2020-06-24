В Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях продолжаются интенсивные осадки, которые привели к масштабным дождевым паводкам. Подтоплено уже около 200 населенных пунктов, на некоторых дорогах заблокировано движение, разрушены дамбы. За несколько дней фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Днестр разлился почти на 7 метров - до уровня стихии 2008 года.
Уже погибли два человека - они были в автомобиле, который рухнул в воду в Ивано-Франковской области. Одна женщина считается пропавшей без вести, ее унесло потоком.
Собрали свежие фото и видео из эпицентра стихии, которая разгулялась на западе страны.
24 июня спасатели обнародовали видео ликвидации последствий паводка в Ивано-Франковской области. На нем видно, что высокая вода заблокировала движение автомобилей на дорогах, подтопила жилые дома.
Очевидцы обнародовали видео, как потоки воды пронеслись по Буковелю.
А так выглядят последствия стихии в Черновицкой области.
В Черновцах вышедший из берегов Прут затопил городской рынок.
Калиновский рынок. Фото: УНИАН
В ГСЧС обнародовали фото, сделанные с вертолета. На них видно, насколько масштабное наводнение в Ивано-Франковской области.
Паводки на западе Украины, вид сверху. Фото: ГСЧС
Снимки с эвакуацией местных жителей.
Эвакуация из-за паводка. Фото: ГСЧС
Еще один вид сверху на последствия наводнения.
Паводки в Ивано-Франковской области. Фото: ГСЧС
Передвигаются на лодках и вертолетах.
Разлив воды на западе Украины. Фото: ГСЧС
Во многих местах дождевой паводок размыл дорогу.
От воды пострадали дороги. Фото: ГСЧС.
Так 24 июня выглядит Галич на берегу Днестра в Ивано-Франковской области. Местные жители говорят, что в последний раз такую воду помнят в 1948 году.
Арсен Аваков говорил об уровне паводка, как в 2008 году.