В Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях продолжаются интенсивные осадки, которые привели к масштабным дождевым паводкам. Подтоплено уже около 200 населенных пунктов, на некоторых дорогах заблокировано движение, разрушены дамбы. За несколько дней фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Днестр разлился почти на 7 метров - до уровня стихии 2008 года.

Уже погибли два человека - они были в автомобиле, который рухнул в воду в Ивано-Франковской области. Одна женщина считается пропавшей без вести, ее унесло потоком.

Собрали свежие фото и видео из эпицентра стихии, которая разгулялась на западе страны.

24 июня спасатели обнародовали видео ликвидации последствий паводка в Ивано-Франковской области. На нем видно, что высокая вода заблокировала движение автомобилей на дорогах, подтопила жилые дома.

Очевидцы обнародовали видео, как потоки воды пронеслись по Буковелю.

А так выглядят последствия стихии в Черновицкой области.

В Черновцах вышедший из берегов Прут затопил городской рынок.

Калиновский рынок. Фото: УНИАН

В ГСЧС обнародовали фото, сделанные с вертолета. На них видно, насколько масштабное наводнение в Ивано-Франковской области.

Паводки на западе Украины, вид сверху. Фото: ГСЧС

Снимки с эвакуацией местных жителей.

Эвакуация из-за паводка. Фото: ГСЧС

Еще один вид сверху на последствия наводнения.

Паводки в Ивано-Франковской области. Фото: ГСЧС

Передвигаются на лодках и вертолетах.

Разлив воды на западе Украины. Фото: ГСЧС

Во многих местах дождевой паводок размыл дорогу.

От воды пострадали дороги. Фото: ГСЧС.

Так 24 июня выглядит Галич на берегу Днестра в Ивано-Франковской области. Местные жители говорят, что в последний раз такую воду помнят в 1948 году.

Арсен Аваков говорил об уровне паводка, как в 2008 году.