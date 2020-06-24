Президент США Дональд Трамп называл Украину "стеной между нами (США - Ред.) и Россией".

Об этом в своей книге мемуаров "Комната, где все произошло" вспоминает бывший советник американского лидера Джон Болтон.

Эти слова Трамп сказал в контексте оказания Киеву военной помощи на 250 миллионов долларов. Хозяин Белого дома, со слов Болтона, не желал ее выделять, поскольку Украина, считал он, все равно разворует эти деньги. Трамп предлагал НАТО найти 300 миллионов для поддержки военных усилий Киева.

"Украина - это стена между нами и Россией", - сказал он. "Позвоните Столтенбергу (Генсекретарю НАТО - Ред.), и пусть он добьется, чтобы заплатила НАТО. Скажите: "Президент на вашей стороне, но деньги должны прийти из НАТО", - цитирует Трампа Болтон.

У президента США, если верить мемуарам, было много заявлений о том, что Украина мешает поладить с Россией. В частности, он говорил, что пророссийский президент Украины мог бы помочь предотвратить третью мировую войну. Такую фразу Трамп якобы сказал лично президенту России Владимиру Путину.

Напомним, что недавно в книжных магазинах Вашингтона появилась в продаже книга бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". В первый день продаж повышенного интереса посетителей к ней не наблюдалось, несмотря на скандальные попытки Минюста помешать выходу книги.

Ранее мы писали, что судя по мемуарам Болтона, Трамп вообще не хотел давать Киеву ни копейки. Он полагал, что помогать Украине должны соседние с ней страны Евросоюза или НАТО.