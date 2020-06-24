В трех районах Ивано-Франковской области выпало около 70% месячной нормы осадков. Непогода разрушила дамбы, мосты, переходы, в 34 населенных пунктах нарушено транспортное сообщение. Кроме того, река Днестр разлилась почти на 7 метров - впервые за 12 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"Удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховинский, Косовский, Рожняковский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это создало мощные потоки, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 метров - это уровень стихии 2008 года", - заявил министр внутренних дел Асен Аваков.

Министр добавил, что сейчас важно сделать подъезд к населенным пунктам, чтобы предоставлять людям необходимую помощь.

"На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет авиации МВД. Вертолет уже загружен продуктами питания и необходимой техникой", - сказал он.

Отмечается, что всего в области разрушено 110 км автодорог, 1850 метров берегоукреплений и 90 мостов. В целом в зоне наводнений в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Кроме того, в связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье "Укрзализныця" временно отменила курсирование семи пригородных поездов на отдельных направлениях.

По информациии пресс-службы компании, с 24 июня не будут курсировать четыре пригородные поезда:

Коломыя-Снятин,

Снятин-Коломыя,

Ворохта – Ивано-Франковск,

Ивано-Франковск – Ворохта.

С 25 июня отменено курсирование трех поездов:

Снятин-Коломыя,

Коломыя-Снятин,

Ворохта – Ивано-Франковск.







Напомним, сегодня Аваков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан в рамках поездки также совершили облет наиболее пострадавших от непогоды территорий Ивано-Франковской области с целью мониторинга последствий.

Стоит отметить, что в Украине 209 населенных пунктов остались без света из-за непогоды.

Кроме того, в первые дни паводка в Ивано-Франковской области погибли уже трое местных жителей.