В Ивано-Франковской области выпало 70% месячной нормы осадков, разрушено 110 км дорог и 90 мостов
В трех районах Ивано-Франковской области выпало около 70% месячной нормы осадков. Непогода разрушила дамбы, мосты, переходы, в 34 населенных пунктах нарушено транспортное сообщение. Кроме того, река Днестр разлилась почти на 7 метров - впервые за 12 лет.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.
"Удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховинский, Косовский, Рожняковский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это создало мощные потоки, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 метров - это уровень стихии 2008 года", - заявил министр внутренних дел Асен Аваков.
Министр добавил, что сейчас важно сделать подъезд к населенным пунктам, чтобы предоставлять людям необходимую помощь.
"На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет авиации МВД. Вертолет уже загружен продуктами питания и необходимой техникой", - сказал он.
Отмечается, что всего в области разрушено 110 км автодорог, 1850 метров берегоукреплений и 90 мостов. В целом в зоне наводнений в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.
Кроме того, в связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье "Укрзализныця" временно отменила курсирование семи пригородных поездов на отдельных направлениях.
По информациии пресс-службы компании, с 24 июня не будут курсировать четыре пригородные поезда:
- Коломыя-Снятин,
- Снятин-Коломыя,
- Ворохта – Ивано-Франковск,
- Ивано-Франковск – Ворохта.
С 25 июня отменено курсирование трех поездов:
- Снятин-Коломыя,
- Коломыя-Снятин,
- Ворохта – Ивано-Франковск.
Напомним, сегодня Аваков, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан в рамках поездки также совершили облет наиболее пострадавших от непогоды территорий Ивано-Франковской области с целью мониторинга последствий.
Стоит отметить, что в Украине 209 населенных пунктов остались без света из-за непогоды.
Кроме того, в первые дни паводка в Ивано-Франковской области погибли уже трое местных жителей.