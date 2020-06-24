Государственный департамент США противился личным встречам американских чиновников с Юлией Тимошенко, поскольку думали, она слишком близка к России.

Об этом в своих мемуарах пишет бывший советник президента Дональда Трампа Джон Болтон. Что говорится в его книге об Украине, которую детально проанализировала "Страна".

Речь о периоде президентской гонки в Украине. Болтон рассказывал, как в 2018 году посещал Киев, чтобы пообщаться с украинской властью и оппозицией.

Он провел общую встречу с лидерами парламентских фракций, в числе которых была и Юлия Владимировна. В этом отрывке Болтон упоминает, что Тимошенко в Госдепе считали "пророссийской".

Поэтому он не стал встречаться с ней отдельно - хотя на тот момент лидер "Батькивщины" была наиболее вероятным кандидатом в следующие президенты, если бы Порошенко проиграл выборы.

Напомним, из мемуаров Болтона также стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко хлопотал перед американцами о вводе санкций против Игоря Коломойского.

Ранее мы писали, что в прошлом году Юлия Тимошенко выступала на съезде Европейской народной партии в Загребе. Там она рассказала о ситуации в Украине и призвала не снимать санкции против России.