Ведущая из студии "Квартал 95" Елена Кравец не намерена принимать участие в грядущих выборах мэра Киева. Об этом говорится в ее instagram-блоге в среду, 24 июня.

"Ребята! Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот всё.. Политика мне не интересна. Точка", - говорится в опубликованном сообщении.\Ранее в СМИ и некоторых Телеграм-каналах распространялась информация о том, что Елена Кравец якобы может стать кандидатом в градоначальники Киева.

Выборы мэра Киева и других городов Украины, а также выборы депутатов городских и сельских советов назначены на 25 октября 2020 года.

Фото: instagram.com/lennykravets

Напомним, что действующий городской голова Киева объявил о походе на выборы мэра от УДАРа, он же поведет эту партию в Киевсовет.