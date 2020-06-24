Под Ивано-Франковском, на дороге между Яремче и Микуличином, автомобильная дорога оказалась заблокирована сошедшим на нее селевым потоком. Инцидент произошел во вторник, 23 июня. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео ЧП. Таким образом дорога на Буковель оказалась разрушена, а проезд заблокирован.

Также на видео попал момент оползня в Яремче. Дорога ушла буквально из-под ног у гуляющих по ней детей. На видео можно рассмотреть, как трое детей бродят по дороге, уже покрытой трещинами. Заметно, что трещины увеличиваются в размерах. Одна из девочек кричит, что ей страшно. Еще мгновение и дети могли бы попасть в оползень, но им удается буквально за мгновение до него спастись. За кадром слышен мужской голос. Очевидно, взрослый снимал детей на видео.

Напомним, паводки затопили Прикарпатье, Буковину и Закарпатье. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков сегодня утром вылетели в Ивано-Франковскую область.

Также мы сообщали, что в первые дни паводка в Ивано-Франковской области погибли уже трое местных жителей.