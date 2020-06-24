Самолет ВСУ ИЛ-76 МД доставил в аэропорт "Борисполь" очередной гуманитарный груз из Китая, который был направлен в Украину для помощи в борьбе с коронавирусной эпидемией.

Об этом во время брифинга в среду, 24 июня, заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин, передает "Интерфакс-Украина".

"Только что, из КНР самолетом Вооруженных сил Украины доставлен самый большой за этот период гуманитарный груз, который достигает по объему более 125 кубических метров", - сказал чиновник.

Известно, что в составе этой партии гуманитарной помощи находятся защитные маски и костюмы, дезинфектанты, а также 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые подарил Украине основатель "Alibaba Group", миллиардер Джек Ма.

Напомним, первый гуманитарный груз из Китая во время пандемии коронавируса был доставлен в Украину 23 марта.

Ранее мы писали, что в течение ближайших двух лет китайское правительство выделит два миллиарда долларов, которые направят на помощь государствам в борьбе с Covid-19 и социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся.