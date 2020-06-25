Из-за сильных дождей, которые продолжаются несколько суток, на западе страны "взбунтовались" реки Тиса, Прут, Черный Черемош и Днестр. Масштабные паводки наделали беды в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. Там подтоплено около 200 населенных пунктов. Повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов, нарушено транспортное сообщение. К 29 населенным пунктам нет проезда.

В Ивано-Франковской области в бурной воде погибли три человека, еще один пропал без вести.

Абитуриентам из регионов, где бушует непогода, в Украинском центре оценивания качества образования посоветовали дождаться дополнительной сессии ВНО, если они не смогут добраться до пунктов тестирования.

На уровне властей был создан оперативный штаб. Сегодня к месту стихии вылетели премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков. А вечером ожидается селекторное совещание у президента Владимира Зеленского. Сильные осадки по прогнозам спасателей продержатся еще несколько дней.

Собрали последнюю информацию о наводнении в Украине и разобралась в его причинах.

Как тонет запад Украины

Ивано-Франковская область. По состоянию на 24 июня в области разрушено 110 км автодорог, 1850 метров берегоукреплений и 90 мостов.

Удар стихии пришелся на Верховинский, Косовский, Рожнятивский районы. В городе Галич из-за паводков затопило местную больницу, в которой лежали пациенты с Covid-19. Проводится эвакуация больных и персонала.

В связи с масштабными наводнениями в Прикарпатье "Укрзализныця" временно отменила курсирование семи пригородных поездов на отдельных направлениях.

С 24 июня не будут курсировать четыре пригородные поезда: Коломыя-Снятин, Снятин-Коломыя,Ворохта – Ивано-Франковск, Ивано-Франковск – Ворохта.

С 25 июня отменено курсирование трех поездов: Снятин-Коломыя, Коломыя-Снятин, Ворохта – Ивано-Франковск.

Спасатели обнародовали видео ликвидации последствий паводка в Ивано-Франковской области.

Черновицкая область. 24 июня на реке Прут в районе Черновцов ожидается максимальный подъем уровня воды - до 6,8 -7,3 м над нулем поста. В результате дождевого паводка ожидается затопление полей Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов Черновицкой области, затопление восьми сел (Маршинцы, Тарасовка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района).

Высокая вода добралась до автодорог и рынка "Добробут" в Черновцах, пострадал и Калиновский рынок в городе.

Калиновский рынок в Черновцах после наводнения. Фото: УНИАН

В связи со стихией, администрация рынка объявила сегодня выходной день и решила не допускать предпринимателей к торговле на рынке.

"Хотя люди все равно заходят к своим объектам. Но сегодня мы официально не работаем. Обеспечиваем контроль за имуществом людей и следим за уровнем воды в реке", - сообщил директор Калиновского рынка Игорь Маслянчук.

Накануне предприниматели в течение двух суток вывозили товары из своих контейнеров или перемещали их на верхние этажи своих торговых точек.

Спасатели сообщают, что были спасены 29 человек и еще 25 эвакуированы.

Из зоны бедствия отселены 68 человек. ГСЧС обнародовали видео эвакуации на Буковине.

Кстати, стихия настолько разгулялась, что 23 июня Черновцы и несколько сел даже пришлось даже отключить от подачи газа. Об этом сообщил руководитель "Региональной газовой компании" Олег Никоноров.

"Около 22.00 ожидается пик паводка. Газоснабжение Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас перегон, который обеспечивает газом Черновцы - отключен! "Черновцыгаз" поддерживают давление по резервному направлению. Белое, Ревностное, Стрелецкий угол так же отключены от газоснабжения (около 1 000 абонентов)", - написал Олег Никоноров в Facebook.

Закарпатская область. На Закарпатье ожидается продолжение осадков в бассейне Верхней Тисы, что приведет к повышению уровня воды в городе Рахов до отметок 4,2-4,7 м над нулем поста и подтоплению автодорог местного значения.

Паводки продолжаются и на участке Тисы с повышением уровней воды над текущими отметками на 1 - 1,5 м. Это коснется города Тячев с возможным подтоплением села Грушово; города Хуст, с возможным подтоплением приусадебных участков с.Кривое, автодороги В. Копаны - Хуст, Хуст - Сокирница; пгт. Вилок.

Шмыгаль и Аваков ныряют в проблему

Утром 24 июня на место стихии вылетели премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков, глава ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Нацгвардией Николай Балан.

По словам Авакова, с 22 июня в регионах, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Привлечено более 1500 полицейских, спасателей и нацгвардейцев.

Денис Шмыгаль и Арсен Аваков вылетели в район паводков. Фото: ГСЧС

Он добавил, что штаб по ликвидации стихии работает в круглосуточном режиме, полицейские и гвардейцы охраняют дома граждан, чтобы избежать мародерства.

"На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет авиации МВД. Вертолет уже загружен продуктами питания и необходимым оборудованием", - сказал министр.

Вертолет с продуктами. Фото: ГСЧС

После того, как премьер и глава МВД лично ознакомятся с ситуацией в пострадавших от наводнения регионах Владимир Зеленский обсудит проблему мощного паводка на западной Украине во время селекторного совещания.

"Прежде всего надо ехать в населенные пункты, где затоплены дома, огороды, где люди не имеют света. Чтобы помочь, мы должны понимать масштабы ущерба, должны услышать людей и увидеть все своими глазами", - заявил Зеленский.

Почему запад залило водой

Официальная версия. Власти обращают внимание на обильные осадки, которые спровоцировали паводок. По словам Арсена Авакова, на Прикарпатье Ивано-Франковской области фактически выпало до 70% месячной нормы осадков за несколько дней. Это привело к образованию мощных потоков, которые на своем пути разрушали, дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 метров.

Как уточнил глава МВД, это уровень стихии 2008 года. Тогда летом реки также вышли из берегов из-за дождей. Паводок 2008 года считается самым масштабным за последние 60 лет. Тогда погибли 30 человек, общие убытки были в пределах 3-4 млрд грн.

Позже премьер Денис Шмыгаль уточнил, что затопление даже превосходит масштаб 12-летней давности.

Наводнения и паводки в горных районах, не такое редкое явление. Их особенность в том, что они формируются очень быстро.

Однако, кроме осадков есть и другие причины катаклизма.

Вырубка лесов, добыча песка и отсутствие ухода за реками. Экологи считают, что кроме дождей, паводки провоцируют глобальные изменения климата, вырубка лесов, добыча песка и гравия в руслах рек, а также недостаточный уход за руслами.

Такие причины паводков официально озвучивали чиновники Минприроды еще во время масштабного бедствия в 2008 году. Называли такие основания:

процессы глобального изменения климата;

нерациональное ведение хозяйственной деятельности;

бессистемная добыча песчано-гравийного сырья в руслах рек;

недостаточный уход за руслами рек и потоков;

низкий уровень применения новых природоохранных технологий в процессе восстановления лесов;

отсутствие экологического сознания при ведении хозяйственной деятельности.

увеличение вырубки лесов.

То есть это целый комплекс факторов, за которыми стоит отсутствие эффективной природоохранной политики государства. Как видим, из трагедии 12-летней давности никто выводы не сделал.

В сети наиболее популярна версия о том, что на масштабы наводнения повлияла неконтролируемая вырубка лесов на склонах Карпатах, которые могли бы задержать потоки воды и которые "оттягивают" на себя влагу. Об этом пишет житель Ивано-Франковской области Виктор Дацко. Этим сообщением поделились более 8 тысяч человек.

По его словам, он не раз был в селах, которые оказались в эпицентре паводка - Красник, Быстрец, Дземброня, и говорил местным, чтобы они перестали рубить лес, тем более. что там нет ни одной дороги с дренажем и даже после обычного ливня были оползни.

"Каждый второй/третий раз как я туда приезжал, то видел опер группу, описывающую левый кругляк. Я уже молчу о десятках ЗИЛов и фур, которые каждый день вывозят тонны леса. И какая была реакция? Угрозы, обещания я не доеду в свой сраный Франковск, сейчас сбросим машину в реку. И бросались не только специальные люди, но и рядовые местные" - написал он. При этом добавил, что нельзя сказать, что все гуцулы режут лес. Многие занимаются туризмом, или чем-то другим, но вырубкой занимаются очень много людей.

В тоже время звучат и другие мнения. Так популярный синоптик Наталья Диденко написала, что леса действительно безответственно уничтожают, но первопричина паводков в погодных условиях.

"Дожди на Западе уже идут длительное время, причем сильные дожди. Почва так перенасыщены влагой, что срываются селевые потоки, реки выходят из берегов...

Сильные продолжительные дожди в горных районах - всегда несчастье. Природа не вечно может задерживать опасные процессы, независимо от лесистости. Дожди льют, с небольшими перерывами, месяц. Паводки, наводнения, к сожалению, явление для этих районов типичное" - написала она и привела в пример паводки 1969 года, 1970 года, когда в Тячеве прорвало дамбу и погибли люди.

"Можно еще поискать паводковой статистику. Как вы понимаете, лесов тогда было значительно больше" - написала синоптик.

Она пояснила, что сильные и продолжительные осадки на западе Украины тем, что там длительное время располагалась циклоническая депрессия, которую подпирали со всех сторон ячейки высокого атмосферного давления. Поэтому осадки крутились на месте, с периодическим прекращением. А насыщенный влагой воздух в горах дополнительно стимулировало выпадения дождей.