В одной из компаний, входящих в НАК "Нафтогаз", начали предлагать газ ряду фирм по ценам на 10-17% ниже рыночных. Обычные котировки газовых цен зафиксированы на Украинской энергетической бирже (УЭБ), где торгуется средне и долгосрочный рынок.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на коммерческие предложения "Нафтогаза", оказавшиеся в распоряжении журналистов. Они свидетельствуют о том, что 2 июня компания "ГК "Нафтогаз Украины" предлагала купить у нее газ за 2 406 гривны за тысячу кубометров, в то время как "Нафтогаз Трейдинг" продавал "голубое топливо" на УЭБ по 2 675 гривен. В итоге цена коммерческого предложения на 10% ниже биржевой.

Реализацией природного газа промпредприятиям в группе НАК "Нафтогаз" занимаются две компании: "Нафтогаз Трейдинг", которая работает на Украинской энергетической бирже, и "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая работает по прямым договорам с потребителями.

Кроме вышеуказанного, 17 июня ГК предлагало контрагентам купить газ по 2 760 гривен/тыс. кубометров, тогда как на бирже "Нафтогаз Трейдинг" выставлял товар по 3 202 гривен, дисконт составил почти 14%.

19 июня цена коммерческого предложения была 2850 гривен/тыс.кубометров (при условии предоплаты), а на бирже группа продавала газ по 3 440 гривен. Дисконт вырос до 17%.

22 июня дисконт снизился до 11% - цена коммерческого предложения была 3 060 гривен/тыс. кубометров, тогда как на следующий день "Нафтогаз Трейдинг" продавал газ на бирже по 3458 гривен.

Таким образом, ряду компаний "Нафтогаз" предлагает купить газ со скидкой, при этом в предложениях не указывается ни длительность, ни сроки контактов.

Примечательно, что значительная часть имеющегося в распоряжении НАКа газа закуплена в конце 2019 года в период неопределенности относительно судьбы нового транзитного контракта с "Газпромом", и по ценам значительно выше нынешних.

По мнению экспертов, подобная схема продажи газа по заниженной цене приводит к убыткам для госкомпании и может указывать на коррупционную составляющую.

Как сообщала "Страна", с компанией, которая хочет поставлять в Украину дорогой американский газ, связаны чиновники США и Британии. Среди них, в частности, член набсовета "Нафтогаза", министр Британского правительства времен Маргарет Тэтчер и финсоветник в компании нефтяного гиганта Saudi Aramco.

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