В Черновцах минувшей ночью паводок добрался до крупнейшего в городе рынка. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Прут подтоплена территория КП "Калиновский рынок" и частного рынка "Добробут".

По словам директора Калиновского рынка Игоря Маслянчука, в ночь на среду, 24 июня, вода из протекающей неподалеку реки Прут начала стремительно выходить из берегов, заливая торговые ряды на объекте. Об этом сообщает УНИАН.

Фото: УНИАН

После того, как уровень воды в Пруте увеличился и превысил пятиметровый показатель критической нормы, река подтопила крайние ряды Калиновского рынка. Накануне предприниматели в течение двух суток вывозили товары из своих контейнеров или перемещали их на верхние этажи своих торговых точек.

По сообщению Черновицкого гидрометцентра, пиковый показатель подъема воды, который может нести новую угрозу для Калиновского рынка, ожидается сегодня примерно в обеденное время. Он может составлять шесть метров.

В связи со стихией, администрация рынка объявила сегодня выходной день и решила не допускать предпринимателей к торговле на рынке.

"Хотя люди все равно заходят к своим объектам. Но сегодня мы официально не работаем. Обеспечиваем контроль за имуществом людей и следим за уровнем воды в реке", - сказал Маслянчук.

Напомним, паводки затопили Прикарпатье, Буковину и Закарпатье. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков сегодня утром вылетели в Ивано-Франковскую область.

Также мы сообщали, что по данным ГСЧС, в Ивано-Франковской области затопило почти 5 000 домов, в отдельные села еду доставляют на вертолетах.