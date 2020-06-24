По данным на среду, 24 июня, 101 военнослужащий и сотрудник Государственной пограничной службы Украины заразился коронавирусной инфекцией. Прирост за минувшие сутки составил 5 случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы на странице в Facebook.

"Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 52 человека, еще 48 продолжают лечиться - 14 стационарно и 34 - амбулаторно. К сожалению, зафиксирован один летальный случай", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что под контролем медиков также остаются 230 пограничников, которые контактировали с больными.

Напомним, в Украине по состоянию на утро среды зафиксирован новый антирекорд по заболевшим Covid-19. За сутки было выявлено 940 новых случаев инфицирования коронавирусом, 453 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 16 умерли.

Также мы писали, что Минздрав откроет вторую волну больниц, которые определены для госпитализации коронавирусных больных.