На фоне активного распространения коронавируса в Украине, завтра, 25 июня, в школах пройдет первое в этом году внешнее независимое оценивание. Государственные и местные власти, а также руководство школ и учителя делают все, чтобы ВНО завтра прошло безопасно.

Об этом в среду, 24 июня, рассказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга.

"Сегодня наша с вами совместная цель - обеспечить проведение ВНО. Поэтому обращаюсь ко всем, в частности к ученикам и их родителям, пожалуйста, соблюдайте карантинные меры. Ограничьте свою мобильность, готовьтесь к проведению ВНО, не посещайте места массового скопления людей, мойте руки, обрабатываейте руки антисептиком, носите маску в общественных местах", - сказал чиновник.

Также Ляшко поделился информацией о том, как будет обеспечиваться безопасность учителей, учеников и их родителей во время ВНО.

"Завтра в каждой школе, которая является пунктом тестирования, будут организованы четкие маршруты входа учеников в аудитории. На входе разработаны четкие графики. Дети, которые приходят на сдачу ВНО, перед входом будут опрошены о состоянии здоровья, будет проведена термометрия, будет показана четко обозначенная аудитория для сдачи ВНО, четко и по стрелкам они будут проходить в свою аудиторию. В аудитории будут находиться 15 человек, парты расставлены так, чтобы дистанция между учениками составляла не менее 1,2 метра. В школах есть антисептики для обработки рук. В санитарных комнатах есть мыло, вода и бумажные полотенца. Все сделано, чтобы обеспечить безопасное проведение ВНО", - заверил главный санврач.

Ляшко еще рассказал о том, что 23 июня он лично посетил одну школу в Киеве, две школы в Киевской области и одну в Житомирской области.

"Готовность этих заведений для проведения ВНО можно подтвердить. Всем будут предоставлены защитные маски на входе. Термометры есть, у медработников защитные костюмы есть, антисептики имеются в наличии. Медицинское дежурство возле школ будет организовано. Поэтому сегодня наша совместная цель - сосредоточиться, начать проведение ВНО и успешно его завершить", - резюмировал Виктор Ляшко.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали украинским абитуриентам, что взять с собой на внешнее независимое оценивание, как будут проверять состояние здоровья выпускников и какие правила следует соблюдать, чтобы остаться здоровым и после экзаменов.

Также мы писали, что из-за коронавируса в этом году учебный год для первокурсников не начнется 1 сентября.