В соцсетях продолжают обсуждать сексистский скандал, который вчера разразился в партии "Слуга народа". Накануне в Николаеве лидеры фракции Александр Корниенко и Давид Арахамия фривольно обсудили свою коллегу - Ирину Аллахвердиеву перед включенными видеокамерами.

Не подозревая о последствиях своего разговора, они принялись обсуждать внешность женщины. Лестные эпитеты мужчины не подбирали, охарактеризовав нардепа как "поддутую красотку", "бабу рабочую, как корабельная сосна", у которой много энергии и косметических процедур ("тюнинг not too much"). Вишенкой на торте стала предполагаемая реакция на нардепа самого президента Украины, который завидев ее сразу "подпрыгнет", "выкурит все айкосы" и скажет: "баба, да".

За такую выходку нардепам пришлось оправдываться и извиняться. Точнее говоря они не столько извинялись, сколько вообще отрицали, что подобный разговор был и назвали это монтажом (хоть это и не могло быть монтажом, так как было взято с прямой трансляции).

Причем сама героиня скандала - Ирина, сделала вид, что поверила в выдумку своих коллег о происках врагов и возможности смонтировать подобное видео в прямом эфире телеканалов. По крайней мере это следует из ее заявления, которое было принято после совещаний внутри фракции. Аллахвердиева сказала, что обсуждают не ее. То есть фракция пытается представить дело так, что ничего не произошло.

Тем не менее, ее фамилия отчетливо звучала в разговоре Корниенко и Арахамии, который уже второй день обсуждают в соцсетях.

Так, нардеп Александр Дубинский иронизирует, что "слуг" бесполезно учить манерам:

"Апофеоз нашего с другими Слугами Народа правления в том, что поучать хорошим манерам и политической репутации нас стал уже даже Юрий Луценко", - написал он в Telegram.

Мэр Днепра Борис Филатов посмеялся над ситуацией, но добавил, что "корабельная сосна" - не оскорбление, а дань почетной профессии корабельщиков, которыми славится Николаев. И добавил, что "мужики еще не такое обсуждают".

"Буду как обычно парадоксален.

Только написал о скандальном обеде "Слуг Народа" в Днепре, как те же самые (!) персонажи зашкварились по полной в Николаеве.

Народ фейсбучный, особенно женщины, беснуется от возмущения, обвиняя народных депутатов в сексизме, эйджизме и вообще просто хамстве.

Скажу так.

Мужики между собой и не о таком разговаривают.

Не будьте ханжами.

Тем более нельзя забывать, что термин "корабельная сосна" использовался в контексте города Николаева.

А Николаев, как известно, город корабелов.

И тут с всегда почётом относились ко всем атрибутам этой уважаемой профессии.

Хватит обсуждать личные разговоры двух мужиков.

Просто подумайте о том, что два политика, руководители правящей партии, обсуждали своего кандидата в МЭРЫ!

А профессионализм и опыт кандидата вообще не обсуждался.

За отсутствием такового.

У них ведь кандидаты мэры по всей стране, хоть дяди, хоть тёти, - это строительный материал.

Дерево, колоды стоеросовые. Можно обтёсывать как Буратино", - написал Филатов о скандале.

Экс-депутат Киевсовета, бизнесмен Алексей Давиденко недоумевает, зачем Аллахвердиева начала оправдывать обидчиков:

"Корабельная Сосна.

Ты - женщина.

Ты - депутат.

Ты - член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Ты - глава підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання.

Где твоё достоинство?

Ты зачем этих конченых оправдываешь?

Ты зачем глотаешь по доброй воле порцию этих унижений?

Ты зачем в свои почти 42 года выставляешь себя ничтожеством?

Эти два заплывших Ален Делона.

Тебя - женщину, превратили в бабу

Тебя - женщину, обсуждают как кобылу.

Тебя - женщину, приравняли то ли к бревну, то ли к проститутке.

Они не обсуждают твой ум.

Они не обсуждают твоё образование.

Они не обсуждают твой профессионализм.

Они обсуждают твой тюнинг.

#Я_ТЕБЕ_НЕ_СОСНА

#Я_ТЕБЕ_НЕ_БАБА

Именно в таких футболках обязаны прийти в сессионный зал ВР все женщины СН. Если у мужиков этой фракции нет яиц публично признаться и извиниться.

И если это не сделает сама героиня, то такую футболку обязана публично надеть жена президента.

Ау! Там в Дурдоме.

Вы не корабельные сосны.

Вы не рабочие бабы.

Не молчите.

Напоследок.

Мне грустно, что мудрый украинский народ выбрал это отребье нашей общей властью и продолжает ждать от этих чучел исполнения своих мечт", - написал Алексей Давиденко.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш у себя в Telegram отметила, что "слуги" друг друга стоят и неизвестно, что противнее - разговор Корниенко с Арахамией или реакция Аллахвердиевой, которая ради политической целесообразности сделала вид, что ее никто не оскорблял.

"Корниенко, Арахамия и Аллахвердиева. Даже не знаю, что противнее: сексизм двух боровов, или идиотизм "бабы", оправдывающий его. Слуги либидо и пищевода", - прокомментировала она.

А политическому обозревателю Леониду Швецу вчерашняя ситуация напомнила слова известной песни:

"Ти вийшла заміж за весну

І запах твоїх сосен

Мені сказав: "Вже досить"

Тема корабельных сосен в украинской песенной лирике", - отреагировал он на скандал.

Одессит Роман Романов предположил, что количество секс-скандалов "слуг" может говорить о полной катастрофе в их отношениях с женщинами:

"Судя по постоянным секс-скандалам, в которые регулярно вляпываются слуги, у них не только с экономикой и управлением страной полная задница, у #ЗЕкоМанды и в отношениях с женщинами полная катастрофа.

#соснолюбы, мля...", - написал он у себя в Facebook.

Главный редактор "КП в Украине" Оксана Богданова предложила партии "Слуга народу" составить собственный словарь терминов и даже опубликовала наброски такого глоссария:

"Как написал Александр Корниенко, "у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело"

Набросала для личного пользования партийный глоссарий. Вдруг понадобится. Делюсь. Итак:

- Красотка - подающий надежды член партии;

- поддутая - член партии, занимающийся самосовершенствованием;

- чуть-чуть поддутая - находящийся в начале пути самосовершенствования;

- тюнинг - внушительный багаж знаний (можно демонстрировать жестами);

- "тон ту мач" - ...однако этот багаж знаний слишком академичен и далек от реальности;

- корабельная сосна - надежный столп партии;

- рабочая баба - депутат-трудоголик, готовый ради дела гореть на работе;

- "От*****т тебе 300 встреч за 4 месяца" - в среднем 3-4 встречи в рабочий день, одна встреча 2-3 часа, говоря простым языком - full-time;

- "Баба - да! Баба - да!" - высшая степень одобрения руководства с занесением в личное дело;

- "Президенту заведёшь, он подпрыгнет, выкурит все айкосы", - это был продакт-плейсмент, не требующий перевода.

Блогер Денис Гороховский считает, что ситуацию нужно было для "слуг" перевести в шутку.

"Знаете вот как оно бывает с матом. Взрослые не матерятся при детях, дети не матерятся при взрослых и все играют в игру, будто в мире не матерится никто. Хотя матерятся и те, и другие.

Точно также с обсуждением представителей противоположного пола. Обсуждают женщин мужчины, мужчин обсуждают между собой женщины. Не всегда это происходит в приличной форме. Иногда прям мерзко. Причем без привязки к полу. Я слышал это и от первых, и от вторых. Но публично мы все делаем вид, что никто и никогда и вообще. На самом деле, ситуация выеденного яйца не стоит. Ее можно было просто перевести в шутку, например, ответив, что "с такими рубанками разве что скворечники строгать" и тема бы сошла на нет сама собой. Ну а так да, Ирина Аллахвердиева весьма симпатичная дама, но это никак не мешает ей быть хороший специалистом. Знаю массу очень эффектных девушек, которые сверхкрутые профессионалы в своих сферах", - написал он у себя в Facebook.

Тележурналист Макс Назаров посоветовал Аллахвердиевой учится у коллег по фракции, которые себя не дадут в обиду:

"нет, ребят

вопросов к Корниенко и его мужской простоте, пусть грубой и невоспитанной, у меня нет

мы в постсоветской Украине, оглянитесь

а вот к депутатке Аллахвердиевой - несколько

что вы вчера сделали, чтобы не быть корабельной сосной?

что? отвели настроения сексизма на коллегу Домбровскую, которая пойдет в мэры Николаева от слуги?

мол, если это о ней - значит ок?

ответы в реакции тех, кто смеется над вашей позицией, хотя должны были поддержать и зауважать ещё сильнее

учитесь у коллег по фракции, у тех женщин, которые себя в обиду никогда не дадут

и не прогнутся под крепким сапогом конъюнктурщика, как та самая доска

ни в моих эфирах, ни на ваших партийных заседаниях".

"КОРАБЕЛЬНАЯ СОСНА

Это история о вырождении людей, обличенных властью. Когда ты всесилен (думаешь так) и начинаешь терять и красные линии, и адекватность оценки ситуации.

Промолчавшая девушка – сказало больше о ней, чем то, что про нее сказали за столом. Почему она молчит и не разносит их?

Это был бы ее звездный взлет.

Что мы узнали из этого видео?

Что Президент Зеленский курит IQOS.

Все остальное об интеллектуальном уровне и полной бесхребетности политиков – знали раньше", - заключил политтехнолог Дмитрий Раимов.

Блогер Вадим Фульмахт назвал разговор политиков от "Слуги народа" про коллегу обсуждением "на уровне птушников", в котором самое мерзкое - это опровержение самой Аллахвердиновой.

"По поводу сексистского скандала в "слуге народа", когда депутат Корниенко (руководитель партии) не увидел включенный микрофон и доверительно поделился с главой фракции Арахамией своими соображениями по поводу "тюнинга" коллеги. См. также "баба вообще рабочая, как корабельная сосна".

В этой ситуации я основную проблему вижу в том, с какой легкостью они публично врут, рассказывают о "смонтированном видео" и, очевидно, вынудили саму "корабельную сосну" выступить с жалким опровержением (это самое мерзкое).

В этом плане я не вижу никакой разницы между ними и депутатшей от "ЕС", которая недавно рассказывала о "взломе" страницы Маруси Зверобой.

Ну все же видят всё, зачем это глупое вранье? Но нет, мы упремся и будем врать до конца. Напомню, кстати, что Билл Клинтон в свое время мог получить импичмент не за шашни с Моникой Левински, а за вранье (под присягой).

А что касается самого сексизма. Безусловно, эта проблема в Украине есть. Но я вижу принципиальную разницу между тупыми мужицкими разговорами и хватанием за жопы коллегинь в офисе. Нет, я не согласен, что это звенья одной цепи, сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Разговор, разумеется, не предназначался для посторонних ушей.

Те святые люди, которые никогда не сплетничали о других, не обсуждали их внешность и вообще "не согрешали в сердце своем", пусть бросят в меня камень.

Другое дело, что обсуждение на уровне птушников: "Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much... Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна. Она тут от**ярит , б**ть, триста встреч тебе за 4 месяца. Выиграет, б**ть чисто" и "К президенту ты заведешь и увидишь – он о**еет , подпрыгнет, выкурит все IQOS и скажет: "Баба - да, баба - да".

Справедливости ради, эту чепуху нес Корниенко, а Арахамия смотрел стеклянным взглядом и поддакивал", - написал Вадим Фульмахт.