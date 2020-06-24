Украинский Минздрав откроет вторую волну больниц, которые определены для госпитализации коронавирусных больных.

Об этом в среду, 24 июня, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"В некоторых областях с таким отношением граждан резкий рост количества человек, которых госпитализируют, увеличивается. В связи с этим нам необходимо открывать вторую волну (больниц - Ред.)", - сказал чиновник.

По его словам, в Украине стремительно растет количество госпитализаций с Covid-19 и число пациентов с пневмонией.

"За предыдущие сутки количество новых людей, которых протестировали по пневмонии, составило 958 человек - таких цифр у нас еще не было. Количество людей с пневмонией резко растет. И это результат нашей легкомысленности", - добавил Степанов.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 24 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 39 014 человек. Прирост инфицированных за сутки составил 940 человек и это новый антирекорд.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил начало второй волны эпидемии коронавируса в стране.