В среду, 24 июня, президент Владимир Зеленский обсудит проблему мощного паводка на западной Украине во время селекторного совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МВД Арсеном Аваковым, которые сегодня утром вылетели в терпящие бедствие регионы. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Ожидается, что селекторное совещание пройдет после того, как премьер и глава МВД лично ознакомятся с ситуацией в пострадавших от наводнения регионах.

"Прежде всего надо ехать в населенные пункты, где затоплены дома, огороды, где люди не имеют света. Чтобы помочь, мы должны понимать масштабы ущерба, должны услышать людей и увидеть все своими глазами", - заявил Зеленский.

Напомним, на территории Ивано-Франковской области резко ухудшились погодные условия. В горных реках поднимается уровень воды до 2 метров. На месте работают спасатели и полицейские, которые проводят воздушный и наземный мониторинг местности, проводят эвакуацию людей из аварийных домов, доставляют еду и воду.

Также стало известно, что в первые дни паводка в Ивано-Франковской области погибли уже трое местных жителей.