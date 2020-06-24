Вчера, 23 июня, в городе Березном Ровенской области на встрече народного депутата от "Слуги народа" Сергея Литвиненко с избирателями произошла стычка между радикалами из Нацкорпуса, правоохранителями и членами организации "Патриоты За жизнь", которую возглавляет нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Илья Кива.

В результате столкновений есть задержанные среди Нацкорпуса и пострадавший. Им оказался начальник управления патрульной полиции Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что примерно 130 человек пришли на акцию, начавшуюся на площади Независимости города около 14.00. Националисты хотели потребовать объяснений от Литвиненко касательно его слов о необходимости принятия закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, предусмотренного Минскими соглашениями.

По данным полиции, около 16.00 националисты начали догонять нардепа после его отъезда. В защиту Литвиненко выступили его сторонники. Тогда и начались столкновения.

В это время неизвестный бросил в толпу пиротехническое изделие. Его пытался выбить ногой начальник управления патрульной полиции Ровенской области. В результате взрыва полицейский получил телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице Ровно.

Сообщается, что полиция применила спецсредства, чтобы прекратить столкновения. "В результате нескольких предупредительных выстрелов никто не пострадал", - отметили в ведомстве.

По версии "Нацкорпуса", когда нардеп уезжал с места встречи, "неравнодушные граждане" начали догонять его, чтобы он объяснил свои заявления.

Однако натолкнулись на сопротивление людей Ильи Кивы.

В результате столкновений полиция задержала 15 участников акции и изъяла пять транспортных средств. Задержанных доставили в местное отделение полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

По факту событий в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье хулиганство. "Также открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органа по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины", - подытожили в полиции.

Свою версию событий нам изложил народный депутат Илья Кива.

"Вчера я, как лидер гражданского движения "Патриоты - за жизнь" приехал в Ровенскую область для презентации и открытия областной гражданской организации "Патриоты - за жизнь". После возложения цветов к памятнику погибшему советскому солдату, мы провели собрание и по приглашению Сергея Литвиненко, народного депутата фракции "Слуга народа", пришли к нему на приём. Я пришел к Сергею как к своему коллеге, чтобы узнать о проблематике области и о процессах, которыми он занимается. Также я представил руководителя областной структуры "Патриоты - за жизнь".

Мы провели небольшую пресс-конференцию для областных телеканалов. Литвиненко рассказал мне о давлении со стороны вооруженных банд, направленных на запугивание общества путем физических угроз и насилия. Депутат сообщил, что Нацкорпус требовал деньги за спокойствие в регионе, и он собирался подавать заявление в Нацполицию.

Мы попрощались и я уехал со своими людьми, но члены организации остались там. Знаю, что на депутата совершили нападение. Все по сценарию обычного набора националистического спама, которым они пользуются, когда нужно на кого-то надавить. В ходе нападения праворадикалы использовали травматическое оружие, взрывпакеты. В итоге начальник управления патрульной полиции Ровенской области получил контузию. Литвиненко уже обратился к генпрокурору, чтобы остановить преступные группировки, которые держат в страхе всю страну. В свою очередь, я также буду подавать заявление о нападении на депутата. Хочу добавить, что мне 24/7 угрожают, звонят и пророчат судьбу журналиста Олеся Бузины", - рассказал "Стране" Илья Кива.

Фото: facebook.com/Сергій Литвиненко

Нардеп Сергей Литвиненко уже написал заявление о совершении преступления в СБУ и Офис генпрокурора.

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