В Украину прибыл американский груз с военным оборудованием на сумму более $27 млн и противотанковыми ракетами для комплекса Javelin, контракт на поставку которых был подписан с США в декабре 2019 года.

Об этом в среду, 24 июня, информирует пресс-служба Министерства обороны Украины.

По словам представителей ведомства, для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) поступили ракеты FGM-148E. Они являются одной из последних модификаций ракет комплекса Javelin.

"Проект предусматривает поставку для Вооруженных сил Украины комплекса вооружения, его обслуживание и предоставление сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что остальные военные товары будут поставлены из США в Украину в 2021-2022 годах.

"Реализация контракта на общую сумму более $36,5 млн является значительным шагом развития украинско-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами", - добавили в ведомстве.

Напомним, что в 2018 году, когда состоялась первая поставка ракет Javelin, США запретили использовать их на Донбассе.

Как мы сообщали ранее, Дональд Трамп заявил, что в США сейчас идут работы над созданием ракеты, чья скорость будет в 17 превышать скорость существующих самых быстрых аппаратов.