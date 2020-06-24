Минздрав не ограничивает доступ родственников к больным, находящимся в реанимационных отделениях. Но при этом необходимо заботиться прежде всего о безопасности самого больного, поэтому его родных не пустят в реанимацию без средств спецзащиты.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, в котором ему пожаловались на то, что для проведывания пациента в реанимации медики требуют купить специальный костюм за 500-700 гривен.

"Министерство здравоохранения никогда не запрещало доступ в реанимацию. Но хочу подчеркнуть, что прежде всего речь идет о безопасности того человека, который находится в реанимации. Любой, кто заходит в реанимацию без соответствующей защиты, потенциально является носителем коронавирусной инфекции и может заразить человека, который находится в реанимации", - объяснил Степанов.

По его словам, поскольку такие больные относят к группам риска, все эти рекомендации и ограничения по защите граждан, которые заходят в реанимацию, направленные именно на здоровье пациента.

На видео Степанов о доступе в реанимацию с 13:40

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