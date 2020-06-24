Полиция и "Укртрансбезопасность" уже проверяют соблюдение коронавирусного карантина в общественном транспорте, как того требовал Кабмин.

Об этом в среду, 24 июня, написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Телеграм-канале.

По его словам, правоохранители вместе с сотрудниками транспортного ведомства проверяют наличие масок у пассажиров, а так же измеряют им температуру.

"Укртрансбезопасность" совместно с Нацполицией продолжает осуществлять проверки соблюдения карантинных требований на транспорте в разных городах Украины. Сейчас проверяются Киев, Одесса, Львов, Ровно и Николаев. В других городах также пройдут проверки", - заявил Криклий.

Он также призвал пассажиров и перевозчиков соблюдать необходимые противоэпидемические правила.

"Это масочный режим, температурный скрининг и постоянная дезинфекция", - добавил министр.

Напомним, в прошлую пятницу, 19 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой усилить контроль Национальной полиции за соблюдением гражданами и заведениями карантина в Украине.

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